Son dakika | Hatayspor'da 13 kişide daha Covid-19 testi pozitif çıktı!

Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, 11 futbolcu ve 1 kulüp çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.

"Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır."