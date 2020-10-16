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HaberlerHatayspor Haberleri Son dakika | Hatayspor'da 13 kişide daha Covid-19 testi pozitif çıktı!
16.10.2020 - 18:29 |

Son dakika | Hatayspor'da 13 kişide daha Covid-19 testi pozitif çıktı!

Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, 11 futbolcu ve 1 kulüp çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.

Son dakika | Hatayspor'da 13 kişide daha Covid-19 testi pozitif çıktı!
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Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, 11 futbolcu ve 1 kulüp çalışanının Covid-19 testi pozitif çıktı.

"Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır."

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