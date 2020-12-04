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04.12.2020 - 12:50 |

Son Dakika | Hatayspor'da 3 futbolcunun testi pozitif

Atakaş Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi 3 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Son Dakika | Hatayspor'da 3 futbolcunun testi pozitif
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Atakaş Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi büyük şok yaşanıyor. Bordo Beyazlı ekipte 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde, üç futbolcumuzda ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış, takip ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika | Hataysporda 3 futbolcunun testi pozitif

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