Son Dakika | Hatayspor'da 3 futbolcunun testi pozitif

Atakaş Hatayspor'da Galatasaray maçı öncesi büyük şok yaşanıyor. Bordo Beyazlı ekipte 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Galatasaray ile oynayacağı maç öncesinde, teknik heyetimize, futbolcularımıza ve tesis çalışanlarımıza yapılan rutin Covid-19 PCR testleri neticesinde, üç futbolcumuzda ve bir personelimizde pozitif bulguya rastlanmış, takip ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadelerine yer verildi.

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