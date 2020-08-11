11.08.2020 - 12:12 |
Son dakika | Hatayspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı
Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak da katıldı." ifadeleri kullanıldı.
Bordo-beyazlılar, TFF 1. Lig'de sezonun tamamlanması sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırmıştı.
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