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11.08.2020 - 12:12 |

Son dakika | Hatayspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı

Hatayspor, teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

Son dakika | Hatayspor'da Ömer Erdoğan dönemi başladı
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Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Ömer Erdoğan ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Erzurum'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine, futbol şube sorumlumuz Ender Yardımcı ve sportif direktörümüz Fatih Kavlak da katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-beyazlılar, TFF 1. Lig'de sezonun tamamlanması sonrası teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırmıştı.

Son dakika | Hataysporda Ömer Erdoğan dönemi başladı

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