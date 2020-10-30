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30.10.2020 - 19:45 | | AA

Son dakika - Hatayspor'da tüm koronavirüs testleri negatife döndü!

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, futbolcuların tüm testlerinin negatife döndüğünü açıkladı.

Son dakika - Hatayspor'da tüm koronavirüs testleri negatife döndü!
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Atakaş Hatayspor'da, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıkan futbolcuların hastalığı atlattığı bildirildi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolüne uygun olarak takımımıza yapılan Kovid-19 testlerinde futbolcularımızın test sonuçlarının tamamı negatife dönmüş olup izolasyon süreci devam eden 2 futbolcumuz ise bireysel antrenmanlara başlamıştır." denildi.

Son dakika - Hataysporda tüm koronavirüs testleri negatife döndü

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