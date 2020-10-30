30.10.2020 - 19:45 | | AA
Son dakika - Hatayspor'da tüm koronavirüs testleri negatife döndü!
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, futbolcuların tüm testlerinin negatife döndüğünü açıkladı.
Atakaş Hatayspor'da, daha önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıkan futbolcuların hastalığı atlattığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolüne uygun olarak takımımıza yapılan Kovid-19 testlerinde futbolcularımızın test sonuçlarının tamamı negatife dönmüş olup izolasyon süreci devam eden 2 futbolcumuz ise bireysel antrenmanlara başlamıştır." denildi.