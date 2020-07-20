Son dakika - Hatayspor'dan Mehmet Altıparmak açıklaması

Süper Lig'in yeni takımı Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak'la ile yollarını ayrıldığı iddia edilmişti. Hatayspor'dan Mehmet Altıparmak ile ilgili son dakika açıklama yapıldı.

Hatayspor'un açıklaması şu şekilde;

"Basında ve sosyal medyada teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdığımız şeklinde çıkan haberler doğruyu yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulumuz gelecek sezon planlamasına, bu hafta içinde yapacağı toplantılarla başlayacaktır. Resmi yayın organlarımız dışında çıkan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla"

KURBANOV İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Milliyet Gazetesi muhabiri Nevzat Dindar'ın özel haberine göre Hatayspor, Altıparmak'ın yerine ünlü teknik adam Kurban Kurbanov ile görüşüyor.

ŞAMPİYON HOCA AYRILDI

TFF 1'inci Lig'de bu sezon Hatayspor'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak, geçen sezon Gaziantep FK'yı, bir önceki sezon ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u Süper Lig'e çıkarmıştı. Altıparmak, TFF 1'inci Lig'de üst üste 3 farklı takımı bir üst lige çıkararak önemli bir başarıya imza attı.