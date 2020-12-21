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21.12.2020 - 12:35 |

Son dakika | Heurtel-Westermann takası gerçekleşiyor!

İspanyol basını, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın Barcelona'da forma giyen Heurtel'i kadrosuna katmak üzere olduğunu iddia etti. Heurtel’in kısa bir süre içerisinde sarı-lacivertli takıma imza atacağı, Fenerbahçe Beko'nun kadrosundaki bir diğer Fransız oyuncu Leo Westermann’ın da Barça’ya gideceği kaydedildi.

Son dakika | Heurtel-Westermann takası gerçekleşiyor!
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Fenerbahçe Beko’nun Barcelona forması giyen Thomas Heurtel’i kadrosuna katmak üzere olduğu bildirildi. İspanya’dan Encestando’nun haberine göre sarı-lacivertliler, daha önce Anadolu Efes forması da giyen 31 yaşındaki oyun kurucu ile anlaştı.

Barcelona kulübünün yolları ayırmak üzere Heurtel ile sözleşme fesih anlaşması yaptığı bildirildi. Coach Jasikevicius’un oyun sistemine uymadığı gerekçesiyle kadrosunda düşünmediği deneyimli basketbolcunun, bu yüzden Katalan ekibinin son maçlarında forma giymediği ifade edildi.

Heurtel’in kısa bir süre içerisinde Fenerbahçe’ye imza atacağı, sarı-lacivertli ekibin kadrosundaki bir diğer Fransız oyuncu Leo Westermann’ın da Barça’ya gideceği kaydedildi. Westermann, antrenör Jasikevcius ile daha önce Zalgiris Kaunas’ta birlikte çalışmıştı.

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Son dakika | Heurtel-Westermann takası gerçekleşiyor

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