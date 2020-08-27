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Haberler1.Lig Haberleri Son dakika | Hilmi Bozok: Quaresma transferinde sona geldik
27.08.2020 - 16:04 |

Son dakika | Hilmi Bozok: Quaresma transferinde sona geldik

2015 yılından bu yana Türkiye'de top koşturan Portekizli yıldız oyuncu Ricardo Quaresma Kasımpaşa ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetmişti. Tecrübeli oyuncunun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, flaş bir gelişme yaşandı..

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Daha önce Barcelona, Inter, Chelsea, Porto gibi kulüplerin yanı sıra Türkiye'de Beşiktaş ve Kasımpaşa kulüplerinde forma giyen dünyaca ünlü Portekizli yıldız Ricardo Quaresma'nın ismi son günlerde sıkça İzmir kulüplerinden Altay ile anılmaya başlandı. Daha önce kulüp başkanının da doğruladığı görüşme hakkında bu kez Altay Futbol Şube Sorumlusu Hilmi Bozok açıklamalarda bulundu.

Bozok açıklamasında "Quaresma ile görüşmelerimiz artık son aşamaya geldi. 1-2 gün içinde netlik kazanacağını düşünüyorum. Oyuncu şehri sevdi. Ben bu transferin %85 olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

36 yaşındaki Portekizli futbolcu Kasımpaşa ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmişti.

Son dakika | Hilmi Bozok: Quaresma transferinde sona geldik

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