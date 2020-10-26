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26.10.2020 - 17:28 | | SARAYBOSNA (AA) -

Son dakika | HÄ±rvatistan'da Vida ve Melnjak aday kadroya çaÄŸrÄ±ldÄ±

BeÅŸiktaÅŸ'tan Domagoj Vida ile Ã‡aykur Rizespor'dan Dario Melnjak da aday kadroya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±.Â

Son dakika | HÄ±rvatistan'da Vida ve Melnjak aday kadroya çaÄŸrÄ±ldÄ±
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Ã–zel maÃ§ta TÃ¼rkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde ise Ä°sveÃ§ ve Portekiz ile karÅŸÄ±laÅŸacak HÄ±rvatistan'Ä±n aday kadrosu aÃ§Ä±klandÄ±.

HÄ±rvatistan A Milli Futbol TakÄ±mÄ± Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Zlatko Dalic, 11 KasÄ±m'da TÃ¼rkiye, 14 KasÄ±m'da Ä°sveÃ§ ve 17 KasÄ±m'da ise Portekiz ile oynayacaklarÄ± maÃ§larÄ±n aday kadrosunu belirledi.

BeÅŸiktaÅŸ'tan Domagoj Vida ve Ã‡aykur Rizespor'dan Dario Melnjak'Ä±n da yer aldÄ±ÄŸÄ± aday kadro ÅŸÃ¶yle:

Kaleci: Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb), Simon Sluga (Luton Town), Ivo Grbic (Atletico Madrid)

Defans: Domagoj Vida (BeÅŸiktaÅŸ), Dejan Lovren (Zenit), Borna Barisic (Rangers), Duje Caleta-Car (Marsilya), Dario Melnjak (Ã‡aykur Rizespor), Filip Uremovic (Rubin Kazan), Domagoj Bradaric (Lille)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Milan Badelj (Genoa), Marko Rog (Cagliari), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (CSKA Moskova)

Forvet: Ivan Perisic (Inter), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Josip Brekalo (Wolfsburg), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Mislav Orsic (Dinamo Zagreb), Ante Budimir (Osasuna).

Dalic ayrÄ±ca, yedek olarak da Ante Rebic (Milan), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Lovre Kalinic (Aston Villa), Mile Skoric (Osijek), Josip Juranovic (Legia VarÅŸova), Toma Basic (Bordeaux), Antonio Mirko Colak (PAOK) ve Marin Pongracic'i (Wolfsburg) aday kadroya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

9 KasÄ±m'da Ä°stanbul'da toplanacak HÄ±rvatistan kafilesi, 11 KasÄ±m'daki TÃ¼rkiye maÃ§Ä±ndan sonra Ä°sveÃ§'e gidecek. 14 KasÄ±m'da Ä°sveÃ§'e konuk olacak HÄ±rvatistan, 17 KasÄ±m'da ise sahasÄ±nda Portekiz'i aÄŸÄ±rlayacak.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta yer alan HÄ±rvatistan, 10'ar puanlÄ± Portekiz ve Fransa'nÄ±n ardÄ±ndan 3 puanla 3. sÄ±rada yer alÄ±yor. Gruptaki son takÄ±m Ä°sveÃ§'in ise henÃ¼z puanÄ± bulunmuyor.

Son dakika | HÄ±rvatistanda Vida ve Melnjak aday kadroya Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

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