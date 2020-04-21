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21.04.2020 - 20:39 |

Son dakika | Hollanda'da 1 Eylül'e kadar futbol maçı yok!

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkedeki futbol maçlarının 1 Eylül'e dek oynanmayacağını açıkladı.

Son dakika | Hollanda'da 1 Eylül'e kadar futbol maçı yok!

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, korona virüs salgını nedeniyle liglerin eylül ayından önce başlamasının zor olduğunu açıkladı.

Korona virüs salgını nedeniyle birçok ülkede liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, Hollanda'dan flaş bir açıklama geldi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkede liglerin eylül ayından önce başlamayacağını söyledi.

Hollanda'da ligler 25. haftada virüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı. Ligde Ajax 56 puanla birinci sırada yer alırken, AZ Alkmaar ikinci, Feyenoord ise 3. sırada bulunuyor.

Son dakika | Hollandada 1 Eylüle kadar futbol maçı yok

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