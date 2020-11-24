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24.11.2020 - 09:53 |

Son Dakika | Hulk yarışı kızışıyor! Şimdi de David Beckham devrede...

Çin'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hulk'a eski takımı Zenit'in ardından Inter Miami'nin de teklif yaptığı belirtildi.

Son Dakika | Hulk yarışı kızışıyor! Şimdi de David Beckham devrede...
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Yılbaşında Shanghai SIPG ile sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı Hulk'a bu kez David Beckham'ın sahibi olduğu MLS takımı Inter Miami'nin teklif yaptığı iddia edildi.

Çin'deki yıllık 20 milyon euro kazandığı sözleşmesi bittikten sonra ülkeden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Hulk'a eski kulübü Zenit'in ardından Inter Miami'nin de sözleşme teklifi yaptığı belirtildi. Inter Miami'nin Hulk'a yaptığı teklifin detayları belli olmazken Zenit'in Brezilyalı isme yıllık 3 milyon euro teklif ettiği iddia edilmişti.

34 yaşındaki Brezilyalı yıldız Hulk, 2012 yılında Porto'dan Zenit'e 40 milyon euroya, 2015'da ise Zenit'ten Shanghai SIPG'ye 55 milyon euroya transfer olmuştu.

GALATASARAY'I AÇIKLAMIŞTI

Çin'den ayrılmayı planlayan ve sözleşmesi bu yıl sonu bitecek olan Brezilylalı yıldız Hulk, Türkiye hakkında transfer itiraflarında bulundu.

Ara transfer sezonunda kadrosuna mutlak bir forvet katmak isteyen Galatasaray'da Hulk harekatı başladı. Gelecek ay Çin'den ayrılacağı bilinen ve serbest oyuncu statüsüne geçecek Brezilyalı golcü, kendisine gelen teklifleri açıkladı.

Son Dakika | Hulk yarışı kızışıyor Şimdi de David Beckham devrede...

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