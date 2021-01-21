Son Dakika | Hulk'ta fark var

Golcü transferinde Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın kadrosunda görmek istediği Mario Mandzukic’i İtalyan devi Milan’a kaptıran Beşiktaş, Hulk için girişimlerini sürdürüyor.

Siyah-beyazlılar, Çin ekibi Shanghai SIPG ile sözleşmesi biten 34 yaşındaki Brezilyalı yıldıza kısa süre içinde resmi teklifte bulunacak. Hulk’un 1.5 yıllık sözleşme ve toplam 4.5 milyon euro garanti ücret istediği öğrenildi. Sezonun ikinci yarısı için 1.5 milyon euro isteyen tecrübeli futbolcunun gelecek sezon için de net 3 milyon euro talep ettiği bildirildi.

Planlar değişebilir

Beşiktaş’ın Hulk’a teklif edeceği 1.5 yıllık sözleşmenin ise performansa dayalı olacağı belirtildi. Siyah-beyazlılar sezonun ikinci yarısı için golcü oyuncuya 1.5 milyon euro ödemeyi kabul ediyor, ancak bu ücretin yarısının garanti para, yarısının maç başı şeklinde olmasını istiyor. Beşiktaş’ın önümüzdeki sezon için Brezilyalı futbolcuya önereceği rakamın ise 2.5 milyon euro olduğu aktarıldı. Siyah-beyazlılar bu paranın da yarısını garanti ücret, kalanını maç başı olarak ödemeyi planlıyor.

Beşiktaş Yönetimi resmi teklifini 1-2 gün içinde Hulk’a iletecek. Siyah-beyazlıların şartlarını kabul etmesi halinde deneyimli oyuncuya hemen imza attırılacak. Beşiktaş aksi halde Hulk defterini kapatarak, alternatif isimlerle görüşmelerini sürdürecek.

Hulk gibi kanatlarda da görev yapabilen yabancı bir golcüyle hücum hattını güçlendirmek isteyen Kartal’ın, mali şartların oluşmaması halinde forvet transferinden vazgeçebileceği ifade edildi. Bu durumda Beşiktaş; Vincent Aboubakar, Cyle Larin ve Güven Yalçın üçlüsüyle yoluna devam edecek.