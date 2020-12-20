Son dakika - Hüseyin Çimşir: "Yolları ayıracağız"

Süper Lig'de Beşiktaş'a 4-0 mağlup olan Erzurumspor'da Teknik Direktör Hüseyin Çimşir açıklamalarda bulundu.

"Hangi takımda oynadıklarını gözden geçirsin bazıları"

"4 maçtır mağlup oluyoruz. Daha gol atamadık. Gol yiyoruz. Maç itibariyle bakılınca ilk 60 dakika pozisyon vermedik, 3-4 pozisyonumuz var. Penaltı sonrası yaz-kış gibi oldu. Tersine döndü. Psikolojik. Golü yiyince dağılmalar oluyor. Bu seviyede olmamalı. Bazıları kendine aynadan baksın. Biz oyuna müdahale ediyoruz ama mücadele edenlere birilerinin yardım etmeli. Denizli maçı sonrası bazılarıyla yollarını ayırmak zorundayız. Hangi takımda oynadıklarını gözden geçirsin bazıları."

"Aidiyet duymayanlarla yarın yolları ayıracağız"

"Bu kulübe, şehre aidiyet duyanlarla devam edeceğiz. Duymayanlarla yarın yolları ayıracağız. Oyuncularla ilgili şapkayı öne koymak lazım. Oynayan da, giren de, bekleyen de aynı duyguda olanlarla devam etmek gerek. 10 mu, 11 mi, 15 mi onlarla yola devam edeceğiz Radikal kararlar gerekiyor. Böyle gitmez, böyle olmaz. Bu sezon başında 1 ve 3. haftada kazanmışız. Sonrasında problem var. Herkes üzerine düşeni yapacak. Başkan, teknik direktör, o, bu değişmiş. Her şey değişmiş. Böyle olmaz."

"Son yarım saatte 1 gol yiyebilirsin. Böyle kolay teslim olmamalısın. Korner atarken gol yiyorsun. Pozisyon var atamıyorsun. "Ben atayım" dersen olmaz. Problem yaşıyoruz. Karar alacak olan benim. Yarından itibaren değişmek zorundayız.

"60. dakikaya kadar bizim için yazdı, sonrası kış oldu" diyen Çimşir, güçlü rakipleri karşısında bu dakikaya kadar oyunu tutma konusunda doğru işler yaptıklarını belirterek, "2-3 pozisyonumuz var. Beşiktaş'a penaltıya kadar çok pozisyon vermedik. İlk yarıda topu tutmada ve çıkmada doğru tercihler yapsaydık daha farklı olurdu. Penaltıdan sonra bu sezon yaşadığımız kırılma konusu başımıza geldi. Pozisyonları gole çevirmek lazım, olmayınca sıkıntılar yaşıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Takımının üst üste 4 yenilgi aldığı maçlarda gol de atamadığının hatırlatılması üzerine Çimşir, "Gol atamadık ama pozisyon var mı yok mu ona bakmak lazım. Biz giriyoruz ama sonuçlandırma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Bazı değişiklikler yapmak zorundayız. Aidiyet duygusunu hissetmeyen oyuncuyu bir an önce göndermemiz gerekiyor. Bazıları kendilerini farklı konumda zannediyor, böyle bir durum yok. Sahada mücadele etmezseniz, yeteneklerinizi göstermezseniz bu iş olmuyor. Bana yönelik tepkiler doğal, bize inananlarla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Takımda gidecek ve transfer edilecek oyuncular konusunda raporunu yönetime sunacağını vurgulayan Çimşir, "Yönetim nasıl çözecekse öyle çözecektir. Bazı oyuncularla olmayacağız. Bedenen burada ruhen burada olmayan oyuncularla bu iş olmuyor. Ligin başından beri iki galibiyetimiz var ondan sonrası yok. Takımda mutsuz olan varsa yolumuzu ayırmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.