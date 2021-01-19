19.01.2021 - 12:38 |
Son dakika | İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Favori...
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 19. hafta maçları sonrasında güncellendi.
Süper Lig'de 19. haftanın ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında son durum şöyle:
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe - 2.20
Beşiktaş - 2.60
Galatasaray - 4.00
Alanyaspor - 25.00
Gaziantep - 30.00
Trabzonspor - 30.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Fenerbahçe : 2.30
Beşiktaş : 2.70
Galatasaray : 3.60
Alanyaspor: 22.0
Trabzonspor: 25.0
Gaziantep FK: 35.0