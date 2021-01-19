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19.01.2021 - 12:38 |

Son dakika | İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 19. hafta maçları sonrasında güncellendi.

Son dakika | İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi! Favori...
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Süper Lig'de 19. haftanın ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında son durum şöyle:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe - 2.20

Beşiktaş - 2.60

Galatasaray - 4.00

Alanyaspor - 25.00

Gaziantep - 30.00

Trabzonspor - 30.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe : 2.30

Beşiktaş : 2.70

Galatasaray : 3.60

Alanyaspor: 22.0

Trabzonspor: 25.0

Gaziantep FK: 35.0

Son dakika | İddaa, şampiyonluk oranlarını güncelledi Favori...

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