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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
21.09.2020 - 12:39 |

Son dakika | İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Manchester City'nin Türk asıllı Alman yıldızı İlkay Gündoğan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Korona virüs salgını futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor. Bu bağlamda İngiliz ekibi Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan'ın korona virüse yakalandığını duyurdu. Testi pozitif çıkan başarılı futbolcunun Premier Lig ve İngiltere Hükümeti'nin karantina protokolüne uygun olarak 10 gün karantinada kalacağı da ifade edildi.

Son dakika | İlkay Gündoğanın koronavirüs testi pozitif çıktı

 

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