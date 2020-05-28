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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da başlayacağı açıklandı
28.05.2020 - 20:12 | | Skorer-AA

Son dakika | İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da başlayacağı açıklandı

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da yeniden başlayacağı açıklandı. Öte yandan 4 lig maçı şifresiz yayınlanacak.

Son dakika | İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da başlayacağı açıklandı
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig'in 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacağı açıklandı. 

Premier Lig'den yapılan açıklamada, lige 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edileceği belirtildi. 

Premier Lig Üst Yöneticisi (CEO) Richard Masters, maçların seyircisiz oynanacağını belirterek, "2019-2020 sezonuna devam etmek için tüm paydaşlarımıza danışarak çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. 

Ligde kalan 92 maçın Sky Sports, BT Sport, BBC Sport ve Amazon Prime tarafından yayınlanacağı kaydedildi. 

Öte yandan BBC, haftada 4 maçı şifresiz olarak ekranlara getireceğini duyurdu. 

İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle futbol liglerine 13 Mart'ta ara verilmişti.

Bundesliga örneği
Premier Lig kulüplerinin lige başlamak için 3 haftalık toplu antrenman süresi olacak. 3 aylık verilen aranın ardından ligin sağlıklı ve sıkıntısız bir şekilde başlaması için tüm çalışmalar büyük bir dikkatle yapılacak.

Premier Lig'in bu konuda Bundesliga örneğinden de faydalandığı vurgulandı.

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