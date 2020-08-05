Son dakika | İngiltere'de Fulham, Premier Lig'e yükseldi!

İngiltere Championship play-off finalinde Brentford ve Fulham karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Fulham, Leeds United ve West Bromwich Albion'ın ardından Premier Lig'e yükselen son takım oldu.

Fulham'ın gollerini 105. ve 118. dakikalarda Joe Bryan attı. Brentford ise golü 120+4. dakikada Henrik Dalsgaard kaydetti.

Müsabakayı kazanan Fulham ayrıca 220 milyon dolar geliri kasasına koydu.

Derby County - Fulham: Maç Özeti