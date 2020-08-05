05.08.2020 - 00:21 |
Son dakika | İngiltere'de Fulham, Premier Lig'e yükseldi!
İngiltere Championship play-off finalinde Brentford'u 2-1 mağlup eden Fulham, Premier Lig'e çıktı. Fulham bu zaferle kasasına 220 milyon dolar geliri koydu.
İngiltere Championship play-off finalinde Brentford ve Fulham karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Fulham, Leeds United ve West Bromwich Albion'ın ardından Premier Lig'e yükselen son takım oldu.
Fulham'ın gollerini 105. ve 118. dakikalarda Joe Bryan attı. Brentford ise golü 120+4. dakikada Henrik Dalsgaard kaydetti.
Müsabakayı kazanan Fulham ayrıca 220 milyon dolar geliri kasasına koydu.
Derby County - Fulham: Maç Özeti