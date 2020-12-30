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30.12.2020 - 20:43 |

Son dakika | Ismail Aissati, Denizlispor'la olan sözleşmesini feshetti!

Ismail Aissati, Ege ekibi ile yollarını ayırdı. Denizlispor Kulübü bu gelişmeyi "Ismail Aissati kulübümüzle olan sözleşmesini feshetmiştir" şeklinde duyurdu.

Son dakika | Ismail Aissati, Denizlispor'la olan sözleşmesini feshetti!
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Denizlispor’un TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayıp Süper Lig’e yükselişinde önemli pay sahibi olan ve devamında gösterdiği performansla göz dolduran Faslı futbolcu Ismail Aissati, Ege ekibi ile yollarını ayırdı.

Yeşil-Siyahlılar'da takımın önemli isimlerinden biri olan İsmail Aissati, alacaklarını tahsil edemediği için kulübü FIFA'ya şikayet etmişti. 32 yaşındaki futbolcu, Denizlispor ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti ve bonservisini eline aldı.

Denizlispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ismail Aissati kulübümüzle olan sözleşmesini feshetmiştir" denildi.

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Son dakika | Ismail Aissati, Denizlisporla olan sözleşmesini feshetti

 

 

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