Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Son dakika | İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildi
06.01.2021 - 17:27 | | İSTANBUL, (DHA)

Son dakika | İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildi

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Son dakika | İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildi
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL'ın 05.01.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 06.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mesut Özil ile anlaşma sağlandı! Menajeri açıkladı, Fenerbahçe...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
ÖZEL | Erdon Daci: Galatasaray maçı sonrası Aykut Kocaman beni aradı

Son dakika | İsmail Kartal, PFDKya sevk edildi

Messi'den harika frikik golü

Ederson'un 2020 yılında yaptığı en iyi kurtarışlar
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Konyaspor'da ayrılık açıklandı...
    Konyaspor'da ayrılık açıklandı...
  2. Falcao şoku! Yırtık tespit edildi
    Falcao şoku! Yırtık tespit edildi
  3. Munir'den gaddar hareket!
    Munir'den gaddar hareket!
  4. İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildi
    İsmail Kartal, PFDK'ya sevk edildi
  5. Milan'da koronavirüs depremi!
    Milan'da koronavirüs depremi!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vali ve belediye başkanı MXGP 2020'de Afyonkarahisar etabını oynadı

Vali ve belediye başkanı MXGP 2020'de Afyonkarahisar etabını oynadı

Koşukavak: Deplasmanda puan alıyoruz, içeride kaybediyoruz

Koşukavak: Deplasmanda puan alıyoruz, içeride kaybediyoruz

Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklif!

Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklif!

Beşiktaş - Çaykur Rizespor (CANLI)

Beşiktaş - Çaykur Rizespor (CANLI)

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet