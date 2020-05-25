Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Son dakika | İsmet Akpınar resmen Bayern Münih'te
25.05.2020 - 15:31 |

Son dakika | İsmet Akpınar resmen Bayern Münih'te

Almanya Basketbol Ligi'nin devam edecek olmasının açıklamasının ardından Bayern Münih kadrosuna takviye yapma kararı aldı. Alman ekibi, Beşiktaş Sompo Sigorta ile başarılı bir sezon geçiren İsmet Akpınar'ı kadroya kattı.

Son dakika | İsmet Akpınar resmen Bayern Münih'te
ABONE OL

Turkish Airlines Euroleague'de mücadele eden Bayern Münih, Almanya Ligi'nin devam kararının ardından kadrosuna takviye yaptı. Alman ekibi, Beşiktaş Sompo Sigorta ile başarılı bir sezon geçiren İsmet Akpınar'ı kadroya kattı.

Bayern Münih'ten yapılan açıklamada oyun kurucu pozisyonunda görev alan İsmet Akpınar ile sözleşme imzalandığı belirtildi. Alman kulübü ayrıca sakatlığı bulunan Nehad Dedovic'in sezonu kapattığı ve ülkesinde bulunan Greg Monroe'nun da bu sezon forma giyemeceğini belirtti.

Beşiktaş Sompo Sigorta ile son haftalarda iyi performans gösteren İsmet Akpınar, daha önce Almanya'da Alba Berlin forması giymişti.

Son dakika | İsmet Akpınar resmen Bayern Münihte

    Senad Ok: Fenerbahçe'de felsefe değişti, Emre sportif direktör olacak
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - THY Euroleague ve Euro Cup iptal edildi

    Son dakika - THY Euroleague ve Euro Cup iptal edildi

    Galatasaray, eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ı andı

    Galatasaray, eski başkanlarından Ali Tanrıyar'ı andı

    Fenerbahçe, Fikret Arıcan'ı andı

    Fenerbahçe, Fikret Arıcan'ı andı

    Deivid de Souza sportif direktör oluyor

    Deivid de Souza sportif direktör oluyor

    Sıradaki Haber