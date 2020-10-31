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31.10.2020 - 20:07 |

Son dakika - İstanbulspor'dan Fatih Tekke için Trabzonspor açıklaması!

İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral, İstanbulspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a gideceği yönündeki iddialar üzerine açıklamalarda bulundu.

Son dakika - İstanbulspor'dan Fatih Tekke için Trabzonspor açıklaması!
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Trabzonspor'un Eddie Newton'ın yerine, yeni bir teknik direktörle anlaşması beklenirken, Fatih Tekke iddiaları üzerine açıklama geldi.

İstanbulspor'un teknik direktörü Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a gideceği yönündeki iddialar üzerine açıklama yapıldı ve bu iddiaların asılsız olduğu belirtildi. 

İstanbulspor Asbaşkanı Ömer Saral "Son günlerde Trabzonspor Kulübü ve Teknik Direktörümüz Fatih Tekke ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış, spor kamuoyunu meşgul eden bu iddialar konuya açıklık getirmek istememize sebebiyet vermiştir." derken, Fatih Tekke ile ilgili "Teknik Direktörümüz Fatih Tekke'nin kontratına 'Trabzonspor isterse, giderim' şeklinde bir madde yazdırdığı konuşulmaktadır. Yalan olduğu kadar mesnetsizdir. Kaldı ki; Başkanımız ve Fatih Tekke'nin görev aldığı yerde kağıt parçaları formaliteden öteye geçemez." ifadelerini kullandı

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