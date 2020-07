Son dakika - İşte Aziz Yıldırım'ın mahkemede yaptığı konuşma

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen davaya Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yöneticiler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

Aziz Yıldırım'ın davada yaptığı savunma şöyle;

Sayın Başkan,

Sayın Üyeler,

Sayın Cumhuriyet Savcısı,

Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde yaklaşık 50 yıldır yaptığı yuvalanma neticesinde başta eğitim, emniyet, yargı organları olmak üzere devletin her kademesine sızan ve nerdeyse dünyanın 160 ülkesinde benzer faaliyetlerde bulunan FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNE mensup hainler tarafından 15.07.2016 tarihinde DEMOKRASİMİZE VE MİLLİ İRADEYE KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN hain darbe girişiminin 4. Yıl dönümünü yaşıyoruz. Ülkemizin her yerinde yapılan törenlerle şehitlerimiz anıldı. Bu vesileyle başta 15 Temmuz olmak üzere ülkemize hizmet ederken şehit düşen vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, mekanları cennet olmasını, gazilerimize acil şifalar, ailelerine de sabırlar diliyorum.

Bir yandan Sayın Cumhurbaşkanının önderliğinde, Milli Güvenlik Kurulunda alınan kararlar doğrultusunda güvenlik güçleri, yargı teşkilatı mensupları başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar FETÖ/PDY Örgütü ile mücadele ederken öbür yandan FETÖ/PDY Terör örgütü ile iltisaklı olmaları nedeniyle emniyet ve yargı teşkilatından ihraç edilen kişilerce hazırlanan fezlekeler, iddianameler ve usulsüz kararlar yüzünden bir kez daha huzurunuzdayız. Nerdeyse 10 yılı bulan bu sürecin halen sonuçlandırılmamış olması vatandaş olarak adil yargılanma hakkımızı ihlal etmektedir. Bu durumu adalet kavramıyla açıklamak ne yazık ki mümkün değildir.

İLK İFADELERİMDE SÖYLEDİĞİM GİBİ BU DAVA SADECE KENDİ BAŞINA AZİZ YILDIRIM VE FENERBAHÇE DAVASI DEĞİLDİR. BU DAVA ŞİKE DAVASI DEĞİLDİR. FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DEVLETİ ELE GEÇİRME PROJESİNİN VE DÜŞÜNCESİNİN BİR PARÇASIDIR. BU DAVA BÖYLE GÖRÜLMELİDİR.

14.02.2012 TARİHİNDE SİLİVRİ’DE DURUŞMA SALONUNDA “ NE ŞİKESİ MEMLEKET ELDEN GİDİYOR” dediğimde ve TEMMUZ 2015 TARİHİNDE HABERTÜRK TELEVİZYONUNDA “…BU ÖRGÜT 50 BİN KİŞİYLE SİVİL İHTİLAL YAPACAK…” dediğimde bu gerçeği anlamayanlar oldu. Halen dahi anlamayan ve anlamamış gözüken hainler var. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan ve Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde (www.tccb.gov.tr) raporda; 15 Temmuz Darbe Kalkışmasına giden süreçte, kurulan tuzaklar; kumpas davaları listesi ilan edilmiştir. Bu listedeki davalar Türkiye Cumhuriyeti Devletinin RESMÎ KARAR VE KARARLILIĞINI göstermektedir. Huzurdaki davada bu listede yer alan davaların bir tanesidir.

Yurtlar, dershaneler, okullar üzerinden ülkenin imkanları olmayan çocukları devşirildi. Bunlarla oluşturulan yeni yapılarla en yetenekli çocuklara ulaşıldı. Manevi olarak borçlandırılıp şartlandırılan ve yeteneklerine göre ayrıştırılan bu gençler; Devletin Ordu, Yargı, Emniyet, Mülkiye ve Maliye kurumlarına hain emellerin icrası için yerleştirildi.

Devletin önemli kurumlarına yasal görünümlü hilelerle; GİZLİ, KOD ADLARI KULLANILARAK HÜCRELER şeklinde yapılandılar.

Televizyonlar, gazeteler, sosyal medya destekli kanaat ve propaganda unsurları güçlendirildi. Üniversitelerin akademik kadroları dahi kaydırmalarla dolduruldu. Bu kişileri topluma KANAAT ÖNDERLERİ olarak sundular. Bir kısım yazar ve düşünürü dahi değişik vakıf, dernek ve organizasyonlar içinde vitrine çıkarttılar. Önce bürokratik ve sivil görünümlü operasyonlar yapıldı.

Bu operasyonlarla toplum ürkütüldü ve korkutuldu. Adli ve bürokratik imamları vasıtasıyla devletin içinde ihalelerden davalara ve vergi sorunlarından sınavlara kadar her konudan rant ve güç elde ettiler. Bundan istifade etmek isteyenlerde bunlarla beraber olmuşlardır.

Tümamiral Semih Çetin’in öz ifadesiyle;

“….Aziz Yıldırım'ın, Fenerbahçe üyelerinin ve Fenerbahçe camiasının ördüğü sarı lacivert duvar, doludizgin ilerleyen Fethullahçı örgütün tosladığı ilk duvar olduğunun altını çizmek lazım….” Bu duvardan sonra da, yenilmez olmadıkları anlaşılmıştır.

Bu dava başı dışarıda olan işbirlikçi örgütlere başkaldırıp direnmenin bedelini ödetme davasıdır. Tamamı hukuk dışı yöntemlerle oluşturulan bir kurgu üzerine kuruludur.

Bu davanın her yönüyle hukuka aykırı olduğu, birden fazla davanın (Ergenekon davası, FETÖ ÇATI DAVASI) kararı içinde hükme bağlanmıştır.

Hukuka aykırı soruşturmalar ve kurgu deliller üzerine tamamı birbiriyle irtibatlı özel yetkili mahkeme ve yüksek yargı içerisindeki kolları vasıtasıyla geldiğimiz nokta şu an önünüzde durmaktadır.

SAYIN BAŞKAN, DEĞERLİ HEYETİNİZİN ÖNÜNDEKİ BU DAVADA;

-Ya Türkiye Cumhuriyetinin dürüst ve yürekli vatandaşları olarak FETÖ ÖRGÜTÜNE hak ettikleri ağır tokat vurulacak

-Veya FETÖ kumpasları sürüncemede bırakılarak canlı tutulacak ve bu hain örgüte can suyu verilmiş olacaktır.

Türk adaletinin vereceği karar buna ilişkin olacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarım ışığında şunu açıkça ifade etmeliyim ki, yargılanmamıza dayanak gösterilen iddianame şekli olarak bir hukuk metni olarak kabul edilse de gerçek anlamda bir hukuk metni olarak kabulü mümkün değildir. Zira bu metnin hukuki bir metin olabilmesi için öncelikle bir Cumhuriyet Savcısı tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir. Mahkemenizdeki 2020/21 esas sayılı davanın iddianamesi, HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENEL KURULUNUN, 24.08.2016 tarih ve 2016/426 sayılı kararı ile ihraç edilen ve halen firari durumda olan Mehmet Berk isimli kişi tarafından hazırlanmıştır.

HSYK; Mehmet Berk (İddianameyi hazırlayan savcı), Mehmet Ekinci, Hikmet Şen, Bülent Kınay, Ufuk Ermertcan (02.07.2012 tarihinde İlk kararı veren heyet üyeleri ve duruşma savcısı) Mehmet Vehip Ekinci, Dursun Altınöz, Mesut Kundakçı (17.01.2014 günü Yargıtay Onama Kararı veren üyeler) hakkında verdiği ihraç kararında şu tespitlerde bulunmuştur.

“…. örgütün yargı ayağındaki uzantısı tarafından Hüseyin KURTOĞLU, Askeri Casusluk, Şemdinli, Balyoz, Ergenekon gibi proje soruşturma ve kovuşturmaların üretildiği,…. . özel yetkili mahkemelerin, örgütün elinde tüm toplumu dizayn edecek bir silaha dönüştüğü …. örgütün, yargıyı her açıdan etkin bir silah olarak kullandığı, sadece rakiplerini bertaraf etmek için değil, siyaseti tanzim etmek, siyasi partilerin yönetimlerini değiştirmek, toplumdaki etkinliğini artırmak, toplumu kontrol etmek, herkesle ilgili bilgi toplamak, ticari faaliyet alanlarını ve kamu kurumlarını ele geçirmek, HATTA HÜKÜMETİ YIKMAK VE KENDİ FELSEFESİNE UYGUN BİR SİYASİ YAPI OLUŞTURMAK İÇİN DE BİR ARAÇ OLARAK KULLANDIĞI, YARGININ, SORUŞTURMA UNSURLARIYLA, ALT YAPISIYLA VE POLİSLE DESTEKLENDİĞİNDE ÖRGÜTÜN KULLANABİLECEĞİ MUAZZAM BİR SİLAHA DÖNÜŞTÜĞÜ, YÜKSEK YARGIDAKİ DEĞİŞİMLE ÖRGÜTÜN ELİNDEKİ BU SİLAHIN ETKİ ALANININ ZİRVE YAPTIĞI, YARGIYI TEKELİNDE VE YEDİNDE TUTAN FETÖ/PDY SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN, KENDİSİNE ENGEL OLACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜ HÂKİM-SAVCI, ASKER, EMNİYET PERSONELİ, MÜLKİ AMİRLER VE DİĞER KAMU PERSONELLERİ HAKKINDA UYDURMA TAHKİKATLAR, TUTUKLAMALAR YAPARAK SAF DIŞI BIRAKTIĞI, BU YOLLA AYNI ZAMANDA DİĞER KİŞİLERE DE GÖZDAĞI VERDİĞİ, SİLAHLI KUVVETLER MENSUPLARI İLE İLGİLİ UYDURMA SORUŞTURMALAR, TOPLU TUTUKLAMA VE DAVALARLA TSK’NIN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ, BÖYLECE KENDİ ÖRGÜT MENSUPLARININ TERFİ ETMESİNİN YOLUNUN AÇILDIĞI, NETİCETEN ÖRGÜTÜN CEZA VE HUKUK DAVALARINDA EN BÜYÜK BELİRLEYİCİ GÜÇ OLDUĞUNU GÖSTERDİĞİ,….

…..Darbe girişimi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı yahut gizli tanık olarak ifadeleri alınan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının beyanlarında belirttikleri bazı hususlar, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri yurdun her köşesinde insanüstü bir gayretle, tüm zorluklara göğüs geren onurlu ve sağlam vicdanlı hâkim ve savcılar sayesinde toplumun yargıya duyduğu güvenin kısa bir süre içerisinde neden dibe vurduğunu ve örgütün toplumdan gizlediği kirli yüzünü gözler önüne serecek mahiyettedir.

- “İstanbul’a tayinim çıkınca lojman işleri ile … isimli İstanbul hâkimi ilgilendi. Kendisi de Gülen Cemaati mensubuydu. Kendisiyle aynı lojman bloğunda kaldık. İşyerinde de … çevresindeki Gülen Cemaati mensupları ile tanışmaya başladık. … bir süre sonra İstanbul Adliyesinde CMK 250'nci maddesi kapsamında kalan suçlara bakan özel yetkili mahkemeye atandı. Bir süre sonra da onun tavsiyesi üzerine bende özel yetkili savcı olarak görevlendirildim. 2011 yılı Haziran ya da Temmuz ayında Beşiktaş Adliyesinde Özel Yetkili (CMK 250 maddesi) Savcı olarak göreve başladım. 1,5 – 2 ay kadar burada çalıştım. Hiç iddianame yazmadım. Sadece bir kez bir hafta nöbet tuttum. ARAMA, EL KOYMA, GÖZALTINA ALMA, TELEFON DİNLEME, TEKNİK ARAÇLARLA İZLEME, VB. TÜM TALEPLERİ TEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ FLASH BELLEKLE HAZIR OLARAK GETİRİYORDU. BEN DE İMZALIYORDUM. GELEN YAZILARI OKUMAK İSTEDİĞİMDE BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ CUMHURİYET SAVCISI … “BAŞSAVCI VEKİLİ… KIZIYOR, ONUN TALİMATI VAR, OKUMADAN İMZALA GEÇ” DİYE SÖYLÜYORDU. BEN DE TATSIZLIK ÇIKMASIN DİYE İMZALIYORDUM. KENDİM FİİLEN HİÇ MÜZEKKERE, TALİMAT, KARAR YAZMADIM. POLİSİN GETİRDİĞİ VE BİZİM İMZALADIĞIMIZ SORUŞTURMA İLE İLGİLİ TALEP, MÜZEKKERE VE KARARLARIN KİMLER HAKKINDA UYGULANACAĞINI BİLE BİLMİYORDUM. KİMİN İÇİN İLETİŞİM TESPİTİ KARARI VERDİK, KİM İÇİN ARAMA EL KOYMA, GÖZALTI VB. KARARLAR VERDİK HİÇ HABERİM YOKTUR…..”

İfadeleri FETÖ/PDY Terör örgütünün mensuplarını nasıl birer kurşun askere dönüştürdüğünü ortaya koymaktadır.

KURŞUN ASKER HALİNE GETİRİLEN FETÖ/PDY MENSUPLARINCA HAZIRLANAN METİNLERE DAYANILARAK YARGILANMAMIZ BİLE BAŞLI BAŞINA HUKUKA AYKIRI BİR DURUMDUR VE BU DOSYADA BERAAT DIŞINDA VERİLECEK HER KARAR FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNE CAN SUYU OLACAKTIR. SAYIN MAHKEMENİZ BERAAT DIŞINDA VERECEĞİ HER KARAR FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ TARAFINDAN KENDİ MEŞRUİYETİ İÇİN BİR PROPAGANDA FAALİYETİ OLARAK KAMUOYUNA LANSE EDİLECEKTİR. HUZURDAKİ YARGILAMANIN BU BAKIŞ AÇISIYLA YAPILMASI GEREKTİĞİNİ HATIRLATMAK İSTERİM

Hakkımızda yürütülen kumpas sürecini kısaca özetlersek 03.07.2011 günü gözaltına alındıktan sonra 09.12.2011 günü hakkımızda iddianame düzenlendi ve suç örgütü kurma, yönetme, dolandırıcılık yapma, şike yapma, teşvik primi verme suçlarından yaklaşık 156 yılla cezalandırılmam talep edildi. Henüz ifade bile vermemişken hastane raporlarına adresim METRİS Cezaevi olarak yazıldı. Emniyet Müdürü tarafından 19 maçta şike yapıldığının tespit edildiğine dair kamuoyuna açıklama yapıldı. Tüm bunların birer örgüt propagandası olduğu, bu işlemleri yapanların FETÖ/PDY Terör örgütüyle iltisaklı olduğu yargı kararlarıyla ortaya çıkmıştır.

14.04.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6222 sayılı yasa öncesi şike/teşvik suçu diye bir suç henüz yokken 17.02.2011 tarihinde Şike ve teşvik suçu işlemek için örgüt kurduğumuz iddia edilerek ben ve arkadaşlarımı dinlemeye aldılar. Polis ve savcı, Aziz Yıldırım ve arkadaşlarını dinleyelim nasılsa bir şey uydururuz anlayışıyla hareket ettiler. Daha soruşturmanın en başında sonu belli olan bir yargılamanın hedefi haline getirilmiştik.

Bunun içinde GİRSESUNSPOR, OLGUN AYDIN VE TFF ESKİ BAŞKANI MAHMUT ÖZGENER BAHANE EDİLEREK BEN VE ARKADAŞLARIM SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ. Mehmet BERK bu seferde 12.10.2015 günü 360 TV isimli kanalda yayınlanan TELEGOL programında Serhat Ulueren’e verdiği röportajda ise; “……Özgener ile ilgili bir şey yoktu, telefon konuşmaları vardı ama bir suç işlememiştir. Doğal olarak Özgener’in ceza almasını gerektirecek bir şey yoktu…..” diyerek şahsıma ve Fenerbahçe’ye yönelik kumpası itiraf etmiştir. Gerçekten de benim Sn. Özgenerle olan konuşmalarımda her hangi bir suç unsuru yoktu. Biz kulübün resmi internet sitesinde hakemler ve hatalı uygulamaları hakkında açıkladığımız görüşmeleri telefon görüştük. Futbolda her hafta kulüpler ve idareciler, bu konuları medya üzerinden konuşmuyor mu? Tabi ki konuşuyorlar. Peki kulüp idarecisinin bu sebeple telefonu dinlendi? Soruşturmaya dahil edildi? Hiç kimse dahil edilmedi. Çünkü bu konuşmalar sadece bahane yapıldı. Tıpkı Olgun Aydın’ın ve “PEKER” isminin bahane edilmesi gibi. Bu dava da Olgun Peker ve hakkındaki iddialar ne oldu? Olgun Aydın sayın mahkemenizin 09.10.2015 tarih ve 2014/147 esas 2015/212 sayılı kararı ile beraat etti. Bu beraat kararı kesinleşti. Nitekim bugün kendisi sanık olarak bu salonda bulunmamaktadır. Çünkü ilk günden beri belirttiğim üzere savcı, bu isimleri bahane olarak kullandı. Zira hedef ben ve arkadaşlarımdık. Soruşturmanın en başından sonu belli olan bir yargılama süreci hakkımızda işletildi.

Bu süreçlerde yer alan polislerin FETÖ ÖRGÜTÜNÜN ÖZEL İLETİŞİM AĞI OLAN BYLOCK PROGRAMI KULLANICISI OLDUĞU, FETÖ ADINA HAREKET ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ VE HALEN FETÖ ÜYESİ OLMALARI NEDENİYLE FARKLI DOSYALARDA YARGILANMAKTADIRLAR.

FETÖ Mensubu olan kişiler, 2011 yılındaki soruşturmada, arkadaşlarıma “Aziz Yıldırım’ı ver kurtul” dedikleri dava dosyalarına yansımıştır. Bu durum FETÖ ÖRGÜTÜNÜN özel bir husumet güttüğünü açıkça ortaya koymaktadır.

Bize operasyon yapıldığı ilk andan itibaren süreci dikkatlice izlediğimizde ve o güne kadar dalgalar şeklinde toplumun aydınlarına, yurtseverlerine, askerine, üniversite hocalarına, iş adamlarına, siyasetçilerine yapılan sistematik operasyonları (ŞEMDİNLİ, VAN YÜZÜNCI YIL ÜNİVERSİTESİ, BALYOZ, ERGENEKON, ASKERİ CASUSLUK, ODA TV, MİT TIRLARI, 17-25 ARALIK, CÜBBELİ AHMET DAVASI vb) birlikte analiz ettiğimizde bu işin rutin bir yargısal faaliyet olmadığı, bana ve arkadaşlarıma yapılan operasyonun devletimizi, ülkemizi ve hükümetimizi de içine alan kapsamlı bir planın parçası olduğunu tespit ettim.

Nitekim 14.02.2012 tarihinde Silivri Cezaevi yerleşkesi içindeki mahkemeye çıktığımız ilk gün, durumun vehametini anlatabilmek için NE ŞİKESİ MEMLEKET ELDEN GİDİYOR tespitimi kamuoyuyla paylaştım.

Gerçekten de ben ve arkadaşlarım tutuklandıktan kısa bir süre sonra 07 Şubat 2012 tarihinde esasında Sayın Başbakan’ı hedefleyen operasyonun fitili ateşlendi ve MİT müsteşarı sayın Hakan Fidan ile çalışma arkadaşları yine rutin bir yargısal süreç yürütülüyormuş izlenimi yaratılarak hedefe konuldu. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın durumu fark edip bu operasyonu püskürtmesi de FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNÜ durdurmadı.

Böyle bir atmosferde adeta bizleri tutukluluk adı altın rehin alan örgüt mensupları 02.07.2012 tarihinde Suç örgütü kurduğumuz, şike ve teşvik primi verdiğimiz gerekçesiyle bana ve arkadaşlarıma ceza vererek toplumu sindirmeye ve güç gösterisi yapmaya devam etmiştir. Ancak FETÖ ÖRGÜTÜ saldırdıkça bizlerin ve bize inanan Fenerbahçelilerin mücadele azmi de bir o kadar artmaya devam etmiştir. Bu örgüte karşı ilk kitlesel sokak direnişini Fenerbahçe taraftarları “……Fetullahın P….ri Yıldıramaz bizleri……” sloganları eşliğinde başlatmıştır. Fenerbahçeli olmayan ancak yurt sever duruşları nedeniyle mücadelemizde bize destek olan pek çok insanda yanımızda durarak bize güç vermiştir.

Söz konusu örgüt, milli orduyu, üniversiteleri, rektörleri, öğretim üyelerine yönelik saldırılarından sonra bu seferde 17-25 ARALIK 2013 tarihleri arasında bizzat Bakanlar Kurulunu, aile üyelerini ve iş adamlarını hedef alan yeni bir operasyona başladı. Bu operasyonla birlikte FETÖ/PDY terör örgütünün devlet ve millet için ne kadar tehlikeli olabildiğini, bürokrasi içindeki yapılanmasıyla hükümeti devirecek güce eriştiğini tüm kamuoyuna göstermiştir.

FETÖ’nün doğrudan hükümeti hedef alan bu girişiminden sonra ise 01 OCAK 2014’te Hatay Kırıkhan’da sonra da 19 Ocak 2014’te Adana’da MİT TIRLARI durdurularak Türkiye Cumhuriyeti Devleti adeta savaş suçu işliyormuş gibi kamuoyu yönlendirilmeye çalışılmıştır.

17 Ocak 2014 tarihinde ise Yargıtay 5. Ceza dairesi, 2013716791 Esas - 2014/516 karar sayılı ilamı ile aleyhimizdeki hükmü onamıştır. Bir kısım arkadaşlarımız yönünden ise İstanbul 16. Ağır Ceza mahkemesi tarafından verilen kararı bozmuştur. Görüldüğü üzere FETÖ/PDY Terör örgütü pek çok koldan aynı anda hareket ederek toplumu yeniden dizayn etmeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini ele geçirmek için saldırılarına duraksamadan devam etmiştir. FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ SON OLARAK 15 TEMMUZ 2016 DA DEMOKRASİMİZE VE MİLLİ İDAREYE KAST ETMİŞ, TÜRK MİLLETİNE KURŞUN SIKMIŞ, ÜZERİNE BOMBA YAĞDIRMIŞ, VATAN EVLATLARINI GÖZLERİNİ KIRPMADAN ÖLDÜRMÜŞ VE YARALAMIŞTIR. MİLLİ İRADENİN ÜSTÜNDE BİR GÜCÜ VE MİLLİ İRADEYE KAST EDEN BİR GÜCÜ KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Bu davada, belirtilen bu hususların yok sayılarak bir yargılama yapılması Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası için tarihsel nitelikte bir hata olacaktır.

Mahkemenizde görülmekte olan dava dosyasının FETÖ/PDY tarafından üretilen bir kumpas olduğu devlet kayıtlarına geçmiştir.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI TARAFINDAN 2016 YILINDA HAZIRLANAN VE HALEN CUMHURBAŞKANLIĞI RESMİ İNTERNET ADRESİNDE (www.tccb.gov.tr) YAYINLANAN 10 SORU DA 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE FETULLAHÇI TERÖR ÖRGÜTÜ RAPORUNDA DARBEYE GİDEN SÜRECİN NASIL BAŞLADIĞI kronolojik olarak izah edilmiştir.

Mahkemeniz huzurunda görülen bu dava ise Cumhurbaşkanlığı raporunun 9. Sayfasında 2010 YILINDA ŞİKE DAVASI BAŞLIĞIYLA “FENERBAHÇE ÜZERİNDEN FUTBOL SEKTÖRÜNÜ ELE GEÇİRME GİRİŞİMİ” Darbeye giden süreçlerden biri olarak tespit ve kabul edilmiştir. Raporda darbe giden süreçte kilometretaşı olan davalar şu şekilde sıralanmıştır.

FETÖ/PDY Örgütünün ve bizzat örgüt lideri Fetullah Gülen’in huzurdaki davaya müdahale ettiği, davayı yönlendirdiği bir kısım itirafçı beyanlarında da yer almıştır. İtirafçı Dursun Ali Gündoğdu; Bu hususu Yargıtay 16. Ceza Dairesinde 2016/2 esas sayılı dava dosyası kapsamında 10.07.2017 ve 19.03.2018 tarihli ifadesinde açıkça itiraf etmiştir.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/238 esas 2018/128 sayılı kararında (FETÖ ÇATI DAVASI); Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Spor Kulübüne yönelik olarak 03.07.2011 tarihinde gerçekleştirilen operasyonun FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen bir kumpas olduğu gerekçeli kararın 921 ve devamı sayfalarında da izah edilmiştir.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/16 esas 2019/293 sayılı kararında ERGENEKON DAVASI); AZİZ YILDIRIM VE FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜNE YÖNELİK OLARAK 03.07.2011 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONUN FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARINCA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR KUMPAS OLDUĞU GEREKÇELİ KARARIN 438 VE DEVAMI SAYFALARINDA DETAYLI BİR ŞEKİLDE İZAH EDİLMİŞTİR.

Şikayetimiz üzerine başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen iddianame ile İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan 2016/62 esas sayılı dava dosyasında da, huzurdaki davanın FETÖ/PDY tarafından üretilen bir kumpas olduğu iddianamede ifade edilmiştir.

İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİNİN 2014/147 ESAS 2015/212 SAYILI KARARI - ÖRGÜT KURMA VE YÖNETME SUÇLAMASINDAN TÜM SANIKLAR BERAAT ETMİŞTİR. Bu karar kesinleşmiştir. Bu da FETÖ/PDY’nin örgüt kurduğumuza ilişkin iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkça ortaya koymaktadır.

Yukarıda belirttiğim ve 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminden sonra ortaya çıkan gelişmeler, FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNÜN özelikle yargı, emniyet, ordu, milli eğitim içinde uzun yıllardır yuvalandığı, bu kurumları tabiri caizse ele geçirdiği, bu kurumlara yerleştirdiği örgüt mensupları vasıtasıyla toplumu yeniden dizayn ettiği, kendisine hedef seçtiği kişileri asılsız ihbar mektupları, e-mailler vs yöntemlerle çeşitli soruşturmalara dahil ettikleri, pek çok soruşturma ve kovuşturmada ortaya çıkmıştır.

BEN VE BİRLİKTE YARGILANDIĞIM ARKADAŞLARIM HAKKINDA FETÖ/PDY ÖRGÜTÜ MENSUPLARINCA BAŞLATILAN SORUŞTURMANIN VE KOVUŞTURMANIN HUKUKA AYKIRI OLDUĞU, KUMPAS NETİCESİNDE OLUŞTURULDUĞU BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞTIR. NİTEKİM SORUŞTURMAYI BAŞLATAN ÖRGÜT MENSUBU SAVCILAR FİRAR ETMİŞ, MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİR. MAHKUMİYET KARARI VEREN KAPATILAN İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKAN VE ÜYELERİ DE MESLEKTEN İHRAÇ EDİLMİŞTİR. HEYETİN TÜM ÜYELERİ UZUNCA BİR SÜRE FİRARİ KALDIKTAN SONRA EMNİYET GÜÇLERİ TARAFINDAN SAKLANDIKLARI EVLERDE, BİR KISMI DA YURT DIŞINA KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANMIŞ VE YARGI MERCİLERİNCE TUTUKLANMIŞLARDIR.

Huzurdaki davanın soruşturma ve kovuşturma aşamalarıyla Yargıtay ONAMA sürecinde (2014 tarihli onama kararı) görev alan kişilerin tamamına yakını FETÖ İLE İLTİSAKLI OLDUĞU GEREKÇESİYLE İHRAÇ EDİLMİŞ, ONAMA KARARINDA İMZASI OLAN ÜÇ YARGITAY ÜYESİ TUTUKLANMIŞ, BİR KISMI HALEN FİRARİ OLDUĞU İÇİN EMNİYET GÜÇLERİ TARAFINDAN ARANMAKTADIR.

BİZİM KAÇACAĞIMIZI, BU NEDENLE TUTUKLANMAMIZ GEREKTİĞİNE KARAR VEREN BU KİŞİLERİN KENDİLERİ ÜLKEDEN KAÇTILAR, BİR KISMI İSE KAÇMAK ÜZEREYKEN SINIR İLLERİNDE YAKALANDILAR. BUNLAR FETÖCÜ OLDUĞU İÇİN KAÇTI. FETÖCÜ DEĞİLLERSE BUGÜN BU ÜLKEYE GELECEKLER VE ADALETE HESAP VERECEKLER. OYSA BEN FETÖ ÖRGÜTÜ YARGI TEŞKİLATINI TÜMÜYLE ELE GEÇİRMİŞ OLMASINA VE YARGITAY HAKKIMDAKİ CEZAYI ONAYLAMIŞ OLMASINA RAĞMEN TUTUKLANMAK ÜZERE ÖZEL UÇAK TUTARAK TÜRKİYE’YE DÖNDÜM. HAKKIMDAKİ HÜKÜM KESİNLEŞMİŞ OLSA DA SUÇSUZ OLDUĞUMA İNANIYORDUM. BU YÜZDEN YARGITAY ONAMA KARARINDAN SADECE 3 GÜN SONRA TÜRKİYE’YE DÖNDÜM. ONLAR İSE SUÇLU OLDUKLARINI BİLDİKLERİ İÇİN ADALETE GÜVENMEDİLER VE KAÇTILAR. ÇÜNKÜ SUÇLU OLDUKLARINI BİLİYORDULAR.

Önceki duruşmalarda belirttiğim gibi bu dava, hukuka aykırı delillere dayanılarak, olmayan sözde suç iddia edilerek açılmıştır. Bu örgüt milli ordumuza, vatanseverlere olduğu gibi bana ve arkadaşlarıma da özel bir husumet beslemiş ve kumpas kurmuştur. 15 Temmuz darbesinden sonra ISPARTA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI tarafından yapılan bir soruşturma kapsamında ele geçirilen el yazılı notta yer alan

“……AZİZ YILDIRIM TABİKİ EHLİ İMANIN OLDUĞU YERDE HEP DÜŞMANLIK YAPTI….”

İfadelerinden FETÖ/PDY Terör örgütünün şahsımı, EHLİ İMANA KARŞIYMIŞ GİBİ LANSE ETTİĞİ, DİN DÜŞMANI GİBİ GÖSTERDİĞİ ve özel bir husumet beslediği açıkça görülmektedir. Oysa aynı FETÖ ÖRGÜTÜ MENSUPLARI 2008 yılında beni İBDA-C üyesi olmak suçlamasıyla aylarca istihbari olarak dinlemişlerdir. Bu olay nedeniyle Ankara 4. Ağır ceza mahkemesinin 2015/208 esas sayılı kamu davası açılmıştır. Sorumlular hakkında şikayetçi olarak davaya müdahil oldum.

Bir yanda şahsımı din düşmanı gibi gösterip diğer yandan dini referanslarla hareket eden İBDA-C örgütüne mensupmuşum gibi hakkımda dinleme yapılmış olması FETÖ/PDY Terör örgütünün ne kadar tehlikeli bir yapı olduğunu, herkese her türlü iftirayı atabileceğini ortaya koymaktadır. Nitekim 15 Temmuz günü yapılan saldırılar da bu örgütün ne kadar acımasız olduğunu tüm dünya görmüştür. Dolayısıyla fotoğraf bu kadar açık ve net olarak görülüyorken firari ve ihraç olmuş savcıların hazırladığı iddianamelere halen hukuki bir değer atfedilerek bizim sanık olarak yargılanmamız adalet duygusunu rencide ettiği kanaatindeyim. Bu davanın sürdürülmesi ve beraat dışından bir karar verilmesi sadece ve sadece FETÖ/PDY örgütünün işine yarar, onlara moral ve argüman verir.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı raporunda, pek çok önemli davanın gerekçeli kararında yer verildiği üzere huzurdaki dava, HAKKIMIZDA OLUŞTURULMUŞ BİR KUMPASTIR VE NİHAİ HEDEFİ TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ ELE GEÇİRMEK İSTEYEN BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN, ÖRGÜTSEL FAALİYETİ NETİCESİNDE AÇILMIŞ DAVADIR.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Yasa çıktıktan sonra bu suçlara ilişkin olarak açılan ve açılacak davaların hangi mahkemeler tarafından bakılacağı 6222 sayılı Kanunun 23. Maddesi gereğince; o zamanki HSYK tarafından ilan edilmiştir. Buna göre İstanbul’da 3. Asliye Ceza mahkemesi, 6222 sayılı yasadan dolayı açılan davalara bakması gerekmekteydi. Hatta soruşturmayı yürüten savcıların hukuk ve kural tanımaz tavrını görünce 2011 yılında Cumhurbaşkanı olan Sn Abdullah GÜL’e mektup yazarak, meclisin çıkardığı kanuna savcıların uymadığını, HSYK tarafından belirlenen mahkemelerde yargılanmadığımızı, özel yetkili savcılığın veya mahkemenin bizi yargılamayacağını ifade ettim. Hatta Mehmet Berk’in ifade esnasında benden daha ünlü birini alacağını, ifade ettiğini yazdım. Ancak o zaman ki Cumhurbaşkanı Sn Abdullah Gül, kendi onayladığı kanunun göz göre ihlal edilmesine ses çıkarmamıştır. Nitekim bu sürecin sonunda aynı örgüt tarafından tüm Türkiye’nin gözü önünde 17-25 Aralık darbesi gerçekleştirilmiştir.

BANA YÖNELTİLEN SUÇLARI İŞLEMEDİM. BU GERÇEK MAHKEMENİZCE DE TESPİT EDİLMİŞTİR VE BERAATİME KARAR VERİLMİŞTİR.

2011 yılında SAVCILIKTA İFADE VERDİĞİM DE, DARAĞACINDA OLSAM BİLE SON SÖZÜM FENERBAHÇE OLACAKTIR, DEDİM. FENERBAHÇE SEVDAM CEHENNEM DONANA KADAR SÜRECEKTİR. BEN HALEN AYNI NOKTADAYIM. AMA SUÇLAMADA BULUNAN KİŞİLER KAÇMAKTA VE İNLERİNDE SAKLANMAKTA, SAKLANDIKLARI İNLERİNDE KAFALARINI DIŞARI ÇIKARAMAMAKTADIRLAR.

ÖNEMLE TEKRAR İFADE EDERİM Kİ; BU DAVANIN AMACI, TOPLUMSAL KAOS YARATMAK, FUTBOL CAMİASINDA ETKİN OLMAK, BÜYÜK VE YÜKSEK, ASİL FENERBAHÇE’Yİ YIPRATMAKTIR. ANCAK TÜRK TOPLUMU VAR OLDUKÇA FENERBAHÇE HEP VAR OLACAK, ŞEREFLİ MAZİSİ İLE YAŞAMAYA DEVAM EDECEKTİR.

Tüm bu değerlendirmeler ve gelişmeler dikkate alınarak FETÖ KUMPASI SONUCU AÇILAN HUZURDAKİ DAVA DOSYASINDAN BENİM VE ARKADAŞLARIMIN YENİDEN BERAATİNE KARAR VERİLMESİNİ arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

AZİZ YILDIRIM