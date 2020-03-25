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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | İşte Fatih Terim'in sağlık durumu! Buse Terim paylaştı...
25.03.2020 - 11:52 |

Son dakika | İşte Fatih Terim'in sağlık durumu! Buse Terim paylaştı...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, tecrübeli teknik adamdan yeni bir haber olmadığını, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Son dakika | İşte Fatih Terim'in sağlık durumu! Buse Terim paylaştı...

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan son gelişmeleri paylaşan Buse Terim Bahçekapılı, "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, kalabiliyorsanız evde kalmaya devam edin. Hepinizin iyi dileklerini okuyorum ve hislerimizin karşılıklı olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.

Son dakika | İşte Fatih Terimin sağlık durumu Buse Terim paylaştı...

Son dakika | İşte Fatih Terimin sağlık durumu Buse Terim paylaştı...

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