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19.10.2020 - 23:47 |

Son dakika - İşte Süper Lig'de görünüm! Puan durumu..

Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a evinde 2-1 yenilirken Akdeniz temsilcisi puanını13'e yükselterek haftayı zirvede kapattı.

Son dakika - İşte Süper Lig'de görünüm! Puan durumu..
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Süper Lig'de 5. hafta, bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. 

Haftanın kapanış maçlarında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a evinde 2-1 yenilirken Akdeniz temsilcisi puanını13'e yükselterek haftayı zirvede kapattı. 

Gençlerbirliği de başkentte oynanan karşılaşmada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu. 

Süper Lig'in 5. haftasında yapılması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi. 

Beşiktaş'ın maç yapmadan (bay) geçtiği ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 5-3 

Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-3 

İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1 

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-2 

Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-1 

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 1-1 

Göztepe-Fenerbahçe: 2-3

 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-2 

Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 1-2

Son dakika - İşte Süper Ligde görünüm Puan durumu..

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