Son dakika - İşte Süper Lig'de görünüm! Puan durumu..

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Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a evinde 2-1 yenilirken Akdeniz temsilcisi puanını13'e yükselterek haftayı zirvede kapattı.
Süper Lig'de 5. hafta, bugün oynanan 2 maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçlarında Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor'a evinde 2-1 yenilirken Akdeniz temsilcisi puanını13'e yükselterek haftayı zirvede kapattı.
Gençlerbirliği de başkentte oynanan karşılaşmada Yukatel Denizlispor'a 2-1 mağlup oldu.
Süper Lig'in 5. haftasında yapılması gereken Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı, ev sahibi ekipteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarından dolayı ertelendi.
Beşiktaş'ın maç yapmadan (bay) geçtiği ligin 5. haftasında oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 5-3
Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 1-3
İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor: 1-1
Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-2
Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-1
Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: 1-1
Göztepe-Fenerbahçe: 2-3
Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: 1-2
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 1-2
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