Son dakika - Ä°ÅŸte Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 takvimi
Corona virÃ¼s nedeniyle yarÄ±m kalan THY Euroleague'de 2020-21 sezonu resmen aÃ§Ä±klandÄ±. 1 Ekim 2020'de Anadolu Efes ve FenerbahÃ§e BEKO'nun da yer alacaÄŸÄ± 34 takÄ±mlÄ± lig baÅŸlayacak.Â
Â Celal Umut Eren - Skorer DÄ±ÅŸ HaberlerÂ
Corona virÃ¼s krizi nedeniyle bitirilen THY Euroleague'de sezon baÅŸlangÄ±cÄ± belli oldu. THY Euroleague'in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± planlamada sezonun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi netleÅŸti.
Buna gÃ¶re ilk maÃ§ 1 Ekim 2020 tarihinde oynanacak. GeniÅŸ fikstÃ¼rÃ¼n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± Avrupa basketbolunun en bÃ¼yÃ¼k turnuvasÄ±nda TÃ¼rkiye'yi FenerbahÃ§e BEKO ve Anadolu Efes temsil ediyor. 1 Ekim 2020'de 5 maÃ§la 2020-21 sezonu baÅŸlayacak.
1 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼, Anadolu Efes evinde Rus ekibi Zenit'le karÅŸÄ±laÅŸacak. FenerbahÃ§e BEKO ise 2 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ SÄ±rbistan'Ä±n KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.
34 haftalÄ±k periyot 9 Nisan 2021'de sona erecek. Daha sonra kala 8 takÄ±mla play-off aÅŸamasÄ±na geÃ§ilecek.Â
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