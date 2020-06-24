Son dakika - Ä°ÅŸte Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 takvimi

Â Celal Umut Eren - Skorer DÄ±ÅŸ HaberlerÂ

Corona virÃ¼s krizi nedeniyle bitirilen THY Euroleague'de sezon baÅŸlangÄ±cÄ± belli oldu. THY Euroleague'in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± planlamada sezonun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi netleÅŸti.

Buna gÃ¶re ilk maÃ§ 1 Ekim 2020 tarihinde oynanacak. GeniÅŸ fikstÃ¼rÃ¼n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± Avrupa basketbolunun en bÃ¼yÃ¼k turnuvasÄ±nda TÃ¼rkiye'yi FenerbahÃ§e BEKO ve Anadolu Efes temsil ediyor. 1 Ekim 2020'de 5 maÃ§la 2020-21 sezonu baÅŸlayacak.

1 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼, Anadolu Efes evinde Rus ekibi Zenit'le karÅŸÄ±laÅŸacak. FenerbahÃ§e BEKO ise 2 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ SÄ±rbistan'Ä±n KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.

34 haftalÄ±k periyot 9 Nisan 2021'de sona erecek. Daha sonra kala 8 takÄ±mla play-off aÅŸamasÄ±na geÃ§ilecek.Â

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