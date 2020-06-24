Basketbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerTurkish Airlines Euroleague Haberleri Son dakika - Ä°ÅŸte Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 takvimi
24.06.2020 - 13:14 |

Son dakika - Ä°ÅŸte Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 takvimi

Corona virÃ¼s nedeniyle yarÄ±m kalan THY Euroleague'de 2020-21 sezonu resmen aÃ§Ä±klandÄ±. 1 Ekim 2020'de Anadolu Efes ve FenerbahÃ§e BEKO'nun da yer alacaÄŸÄ± 34 takÄ±mlÄ± lig baÅŸlayacak.Â

Son dakika - Ä°ÅŸte Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 takvimi
ABONE OL

Â Celal Umut Eren - Skorer DÄ±ÅŸ HaberlerÂ 

Corona virÃ¼s krizi nedeniyle bitirilen THY Euroleague'de sezon baÅŸlangÄ±cÄ± belli oldu. THY Euroleague'in hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± planlamada sezonun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tarihi netleÅŸti.

Buna gÃ¶re ilk maÃ§ 1 Ekim 2020 tarihinde oynanacak. GeniÅŸ fikstÃ¼rÃ¼n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± Avrupa basketbolunun en bÃ¼yÃ¼k turnuvasÄ±nda TÃ¼rkiye'yi FenerbahÃ§e BEKO ve Anadolu Efes temsil ediyor. 1 Ekim 2020'de 5 maÃ§la 2020-21 sezonu baÅŸlayacak.

Son dakika - Ä°ÅŸte Turkish Airlines Euroleaguede 2020-2021 takvimi

1 Ekim PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼, Anadolu Efes evinde Rus ekibi Zenit'le karÅŸÄ±laÅŸacak. FenerbahÃ§e BEKO ise 2 Ekim Cuma gÃ¼nÃ¼ SÄ±rbistan'Ä±n KÄ±zÄ±lyÄ±ldÄ±z takÄ±mÄ±nÄ± konuk edecek.

34 haftalÄ±k periyot 9 Nisan 2021'de sona erecek. Daha sonra kala 8 takÄ±mla play-off aÅŸamasÄ±na geÃ§ilecek.Â 

Son dakika - Ä°ÅŸte Turkish Airlines Euroleaguede 2020-2021 takvimi

Cristiano Ronaldo'dan ayaÄŸÄ±yla basket...

Â 

Cem Dizdar'dan Caner Erkin yorumu: Türkiye'nin en iyisi ise...
daha fazla video iÃ§in
SON DAKÄ°KA
  1. Son dakika | Bursaspor, teknik direktör Ä°rfan Buz'la anlaÅŸmaya vardÄ±
    Son dakika | Bursaspor, teknik direktör Ä°rfan Buz'la anlaÅŸmaya vardÄ±
  2. Son dakika | Trabzonspor'da Hosseiniâ€™ye ceza geliyor
    Son dakika | Trabzonspor'da Hosseiniâ€™ye ceza geliyor
  3. Son dakika - Ä°ÅŸte Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 takvimi
    Son dakika - Ä°ÅŸte Turkish Airlines Euroleague'de 2020-2021 takvimi
  4. Kayserispor galibiyet planÄ± yapÄ±yor
    Kayserispor galibiyet planÄ± yapÄ±yor
  5. Fenerbahçe'nin 2. ligdeki kadÄ±n voleybol takÄ±mÄ± 1. ligde mücadele verecek
    Fenerbahçe'nin 2. ligdeki kadÄ±n voleybol takÄ±mÄ± 1. ligde mücadele verecek



Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Engin FÄ±rat, Fransa - Moldova maçÄ±nÄ±n taktiÄŸini anlattÄ±

Engin FÄ±rat, Fransa - Moldova maÃ§Ä±nÄ±n taktiÄŸini anlattÄ±

Son dakika | OÄŸulcan transferinde kriz! BaÅŸkan Kartal açÄ±kladÄ±...

Son dakika | OÄŸulcan transferinde kriz! BaÅŸkan Kartal aÃ§Ä±kladÄ±...

Belaruslu bisikletçi Siutsou'ya 4 yÄ±l men cezasÄ±

Belaruslu bisikletÃ§i Siutsou'ya 4 yÄ±l men cezasÄ±

Son dakika transfer haberleri | Domagoj Vida'ya tepki: Böyle insanlara yer yok

Son dakika transfer haberleri | Domagoj Vida'ya tepki: BÃ¶yle insanlara yer yok

SÄ±radaki Haber