Son dakika | Japonya Başbakanı Abe: Olimpiyatlar imkansız

Coronavirüs nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları için Japonya'dan resmi açıklama geldi.

Başbakan Shinzo Abe, salgın kontrol altına alınmazsa oyunların yapılmasının imkansız olduğunu kaydetti. Ülke olarak 13 milyar doları oyunlara harcadıklarını aktaran Shinzo Abe, "Olimpiyatlar ve paralimpik olimpiyatlar tamamen eksiksiz olmalı. Sporcular ve izlemeye gelen seyirciler güvende olmalı. Ancak salgı sebebiyle şu andaki şartlarda Olimpiyat oyunlarını şu andaki şartlarda gerçekleştirmek imkansız. Olimpiyatlar, dünyadaki tüm ülkeler salgını atlattığı zaman gerçekleştirilmeli" diye konuştu.

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