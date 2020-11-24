Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerIng Basketbol Süper Ligi Haberleri Son Dakika | Joel Berry Beşiktaş'ta
24.11.2020 - 16:28 |

Son Dakika | Joel Berry Beşiktaş'ta

Beşiktaş Erkek Basketbol takımı Birleşik Amerikalı point guard Joel Berry II ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Son Dakika | Joel Berry Beşiktaş'ta
ABONE OL

183 cm boyunda olan 25 yaşıdaki Joel Berry II son olarak NBA G League takımlarından Greensboro Swarm'da forma giydi.

Joel Berry II kimdir?

1 Nisan 1995 doğumlu olan Joel Berry II, 183 cm boyunda ve point guard olarak görev almaktadır. 2012 yılında ABD U17 takımıyla Dünya Şampiyonluğu kazanan Joel Berry II aynı zamanda mezun olduğu North Carolina ile 2017 yılında NCAA şampiyonluğu da elde etmiştir.

2014-2015 sezonunda North Caroline ile 30 maça çıkan başarılı basketbolcu; 4.2 sayı ve 1.5 asist ortalamalarıyla oynamıştır. Bir sonraki sezon (2015-2016) 40 karşılaşmada görev alan basketbolcu; 12.5 sayı, 3.3 ribaund ve 3.8 asist ortalamalarını yakaladı.

2016-2017 sezonunda 38 karşılaşmada parkede yer alan Joel Berry II; 14.7 sayı, 3.1 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyle parkeden ayrıldı. 2017-2018 sezonunda 36 karşılaşmaya çıkan Birleşik Amerikalı basketbolcu; 17.1 sayı, 3.5 ribaund ve 3.2 asist ortalamaları ile başarılı bir performans ortaya koydu.

2018-2019 sezonunda NBA ekiplerinden Los Angeles Lakers ile sözleşme imzalayan Joel Berry II daha sonra NBA G League takımlarından South Bay Lakers ile sözleşme imzaladı ve burada çıktığı 21 karşılaşmada; 11.1 sayı, 1.3 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarıyla oynadı.

2019-2020 sezonunda NBA G League takımlarından Greensboro Swarm'da forma giyen başarılı point guard burada çıktığı 34 karşılaşmada; 8 sayı, 2.1 ribaund ve 2.1 asist ortalamalarıyla görev aldı. Joel Berry II, 2020-2021 sezonu Kasım ayında Beşiktaşımız ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Son Dakika | Joel Berry Beşiktaşta

 

Murat Özen: Adem Ljajic Beşiktaş'ın kanayan yarası
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Joel Berry Beşiktaş'ta
    Joel Berry Beşiktaş'ta
  2. Güneş'ten anlamlı ziyaret
    Güneş'ten anlamlı ziyaret
  3. Kayserispor'dan Lung açıklaması
    Kayserispor'dan Lung açıklaması
  4. UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
    UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
  5. Çorum FK, Altınordu maçına çıkamayacak!
    Çorum FK, Altınordu maçına çıkamayacak!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tekelioğlu: Abdülkadir Ömür, Yusuf'un yarısı kadar çalışmıyor!

Tekelioğlu: Abdülkadir Ömür, Yusuf'un yarısı kadar çalışmıyor!

Görkem Sağlam Atalanta'nın gündeminde

Görkem Sağlam Atalanta'nın gündeminde

Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor: 1-0

Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor: 1-0

Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç! Manchester United-Başakşehir maçında muhtemel 11'ler...

Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç! Manchester United-Başakşehir maçında muhtemel 11'ler...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet