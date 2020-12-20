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HaberlerKaragümrükspor Haberleri Son Dakika | Karagümrük, Andrea Bertolacci transferini bitirmek üzere!
20.12.2020 - 14:44 |

Son Dakika | Karagümrük, Andrea Bertolacci transferini bitirmek üzere!

Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performansla ses getiren Fatih Karagümrük, Fabio Borini'nin ardından diğer bir İtalyan yıldız Andrea Bertolacci'yi de kadrosuna katmak üzere.

Son Dakika | Karagümrük, Andrea Bertolacci transferini bitirmek üzere!
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Fatih Karagümrük transferlere devam ediyor... Süper Lig'de ses getiren bir kadro kuran ve aldığı galibiyetlerle üst sıraları zorlayan Karagümrük, Fabio Borini'nin ardından bir İtalyan yıldızı daha kadrosuna katıyor.

Borini ve Emre Çolak transferlerini resmen açıklayan Karagümrük, Andrea Bertolacci transferini de açıklamak için artık gün sayıyor. İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'un internet sitesi, son dakika olarak duyurduğu haberde Karagümrük'ün Bertolacci ile her konuda anlaşma sağladığını ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağını duyurdu.

Haberin detayında Fatih Karagümrük ve Bertolacci arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği ve gün için anlaşmanın tamamlanacağı belirtildi. Haberde Karagümrük'ün Jack Wilshere ile de temasa geçtiğini ancak Bertolacci'de karar kılındığı vurgulandı.

Süleyman Hurma açıklamıştı

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, transfer sürecine ilişkin "Avrupa kupalarına katılmak için mücadele edeceğiz. Yaptığımız ama açıklamadığımız transferlerimiz var." ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika | Karagümrük, Andrea Bertolacci transferini bitirmek üzere

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