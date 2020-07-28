Son dakika | Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf ile çalışmalara başladı

Transferde son günlerin en çok konuşulan ismi Kaan Ayhan'da son dakika gelişmesi yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin görüştüğü milli yıldız Bodrum'dan ayrılarak Almanya'ya geri döndü.

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transferini gerçekleştirmek istediği Kaan Ayhan, Bodrum'dan ayrıldı. Kaan Almanya'da ve Fortuna Düsseldorf ile sezon öncesi çalışmalara başladı.

Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesinin ardından takımdan ayrılmaya karar veren Kaan Ayhan ile Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dışında Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de ilgileniyor.

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