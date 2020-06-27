Son dakika | Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın takımı Düsseldorf küme düştü!

Almanya Bundesliga'nın 34üncü ve son haftasında Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın formasını giydiği Fortuna Düsseldorf, deplasmanda Union Berlin'e konuk oldu. Alte Forsterei'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 26ncı dakikada Ujah'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Union Berlin, 54üncü dakikada Gentner'in golüyle farkı 2ye çıkardı. 90ıncı dakikada ev sahibi ekipten Abdullahi, attığı golle maçın skorunu belirledi: 3-0.

Fortuna Düsseldorf'ta mücadeleye 11de başlayan Kaan Ayhan 90 dakika sahada kalırken, diğer bir milli futbolcu Kenan Karaman 74üncü dakikada yerini Zimmer'e bıraktı. Union Berlin'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Yunus Mallı ise 62nci dakikada Mees'in yerine oyuna dahil oldu. Öte yandan Fenerbahçeden Düsseldorf'a kiralanan Zanka da mücadele 11de başlasa da 29 dakika sahada kalabildi.

SCHALKE SEZONU MAĞLUBİYETLE KAPATTI

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke 04, ligin son haftasında deplasmanda Freiburg'a 4-0lık skorla mağlup oldu. Schwarzwald Stadion'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 20nci dakikada Waldschmidt ve 38inci dakikada Schmidin golleriyle ilk yarısı 2-0 önde kapattı. Freiburg, ikinci yarının hemen başında Höler'in attığı golle farkı 3e çıkardı. 57nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Waldschmidt; kendisinin 2, takımının 4üncü golünü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Freiburg sahasında Schalke 04'ü 4-0 mağlup etti. Mavi-beyazlılar, bu skorla ligde oynadığı son 15 maçta da 3 puan alamadı.

Milli futbolcular Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu ile Türk futbolcu Can Bozdoğan karşılaşmaya ilk 11de başladı. İkinci yarının hemen başında Ozan Kabak, yerini Thiawa; Ahmed Kutucu ise 46ncı dakikada yerini Benito Ramana bıraktı.

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