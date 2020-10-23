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23.10.2020 - 18:39 | | AA

Son dakika - KadÄ±nlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo ev sahipliÄŸi yapacak!

UluslararasÄ± Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, KadÄ±nlar Avrupa Ligi'nde B Grubu maÃ§larÄ±na FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo'nun ev sahipliÄŸi yapmasÄ±na karar verdi.Â

Son dakika - KadÄ±nlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Öznur Kablo ev sahipliÄŸi yapacak!
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UluslararasÄ± Basketbol Federasyonu (FIBA) Avrupa, KadÄ±nlar Avrupa Ligi'nde B Grubu maÃ§larÄ±na FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo'nun ev sahipliÄŸi yapmasÄ±na karar verdi.Â 

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle turnuvanÄ±n yeni ve daha kÄ±sa formatla dÃ¶rderli dÃ¶rt grupta, belirli merkezlerde (hub) dÃ¼zenlenmesi kararÄ± alan FIBA Avrupa, iki gruba ev sahipliÄŸi yapacak takÄ±mlarÄ± belirledi.Â 

FIBA Avrupa'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, B Grubu maÃ§larÄ±na FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo, D Grubu maÃ§larÄ±na da Macaristan'Ä±n Sopron Basket takÄ±mÄ±nÄ±n ev sahipliÄŸi yapmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

C ve A Grubu'nun ev sahibi takÄ±mlarÄ± ise daha sonra aÃ§Ä±klanacak.

Son dakika - KadÄ±nlar Avrupa Liginde FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo ev sahipliÄŸi yapacak

KadÄ±nlar Avrupa Ligi'nde gruplar ÅŸu ÅŸekilde:Â 

A Grubu: Dynamo Kursk (Rusya), Nadezhda (Rusya), Perfumerias Avenida (Ä°spanya), DVTK Miskolc (Macaristan)/Ä°zmit Belediyespor eÅŸleÅŸmesinin galibiÂ 

B Grubu: ZVVZ USK Prag (Ã‡ekya), FenerbahÃ§e Ã–znur Kablo, LDLC Asvel Feminin (Fransa), Arka Gdynia (Polonya)Â 

C Grubu: UMMC Ekaterinburg (Rusya), Famila Schio (Ä°talya), TTT Riga (Letonya), Spar Girona (Ä°spanya)/ ACS Sepsi (Romanya) eÅŸleÅŸmesinin galibiÂ 

D Grubu: Sopron Basket (Macaristan), Bourges Basket (Fransa), Galatasaray, Basket Landes (Fransa)Â 

Yeni formatÂ 

FIBA Avrupa Kurulu tarafÄ±ndan eylÃ¼l ayÄ±nda onaylanan format deÄŸiÅŸikliklerinin ardÄ±ndan, gruplarÄ±n her biri, normal sezon boyunca iki kez belirli merkezlerde (hub) toplanacak ve 3â€™er maÃ§ yapacak.Â 

Grup maÃ§larÄ± 29 KasÄ±m-5 AralÄ±k 2020 tarihlerinde, ikinci tur maÃ§larÄ± 17-23 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak. Ä°kinci tura ev sahipliÄŸi yapacak takÄ±mlar daha sonra belirlenecek.Â 

Elemeler ve Ã§eyrek finaller de dahil olmak Ã¼zere turnuvanÄ±n diÄŸer tÃ¼m aÅŸamalarÄ± belirlenen merkezlerde dÃ¼zenlenecek.

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