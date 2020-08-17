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17.08.2020 - 14:56 | | İSTANBUL / DHA

Son dakika - TKBL ve TB2L, 20 Kasım’da başlayacak

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ve Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) 2020-2021 sezonu 20 Kasım 2020’de başlayacak

Son dakika - TKBL ve TB2L, 20 Kasım’da başlayacak
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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ve Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi kararlaştırıldı.
Buna göre TKBL ve TB2L’de yeni sezonlar 20 Kasım 2020’de başlayacak.

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi ile ilgili alınan önlemler ve yeni sezonda bu liglerde uygulanacak protokoller ilerleyen günlerde kulüpler ile paylaşılacak.

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