Son dakika - TKBL ve TB2L, 20 Kasım’da başlayacak

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) ve Türkiye Basketbol 2. Ligi’nde (TB2L) 2020-2021 sezonunun başlangıç tarihi kararlaştırıldı.

Buna göre TKBL ve TB2L’de yeni sezonlar 20 Kasım 2020’de başlayacak.

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 pandemisi ile ilgili alınan önlemler ve yeni sezonda bu liglerde uygulanacak protokoller ilerleyen günlerde kulüpler ile paylaşılacak.