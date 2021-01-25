Son Dakika | Kagawa'nın yeni adresi netleşti

2 Ekim'de Real Zaragoza'dan ayrıldıktan sonra kulüpsüz kalan Shinji Kagawa'nın yeni adresi belli oldu. Bir dönem Beşiktaş forması da giyen oyuncu, Yunanistan'a gidiyor.

Japon tecrübeli orta saha oyuncusu, kısa süre içinde PAOK tarafından açıklanacak.

SAĞLIK KONTROLLERİNDE

31 yaşındaki Kagawa, sağlık kontrolllerinden geçiyor. Japon oyuncu kısa süre içinde resmi olarak açıklanacak.

2018/2019 sezonu 2. yarısında Beşiktaş forması da giyen oyuncu, daha önce Borussia Dortmund ve Manchester United gibi kulüplerde forma giydi.

Kagawa son olarak La Liga 2 ekibi Real Zaragoza'nın formasını terletti ancak yüksek maaşı ve yabancı sınırı nedeniyle takımdan gönderildi.