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28.08.2020 - 08:06 |

Son dakika | Kagawa'ya sürpriz teklif! Yeniden...

Bir dönem Beşiktaş'ta yarım sezon kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa'ya Türkiye'den teklif var.

Son dakika | Kagawa'ya sürpriz teklif! Yeniden...
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2018-19 sezonunun 2. yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve sonrasında sürpriz şekilde Zaragoza'ya giden Shinji Kagawa tekrar Türkiye'ye dönebilir.

La Liga'ya çıkamayan takımdan ayrılabileceği konuşulan Japon oyuncuya, Türkiye'den de teklif olduğu kaydedildi. ElDesmarque'nin haberine göre Türkiye ile birlikte Katar ve Suudi Arabistan'dan da Kagawa için ciddi bir ilgi var. Zaragoza ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Kagawa, geçen sezon 36 maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi. 

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