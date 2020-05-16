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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika... Kaleci Alvaro Montero, Beşiktaş'ı takibe aldı!
16.05.2020 - 17:45 |

Son dakika... Kaleci Alvaro Montero, Beşiktaş'ı takibe aldı!

Beşiktaş, Karius'un ayrılığı sonrası kaleci transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Kolombiyalı eldiven Alvaro Montero, siyah-beyazlı takımı sosyal medyadan takibe aldı.

Son dakika... Kaleci Alvaro Montero, Beşiktaş'ı takibe aldı!
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Transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın Kolombiyalı eldiven Alvaro'yu gündemine aldığı ve Deportes Tolima'ya Enzo Roco'yu önermeye hazırlandığı futbol kamuoyunda yüksel sesle konuşulmaya başlanmıştı. 25 yaşındaki kaleci, bu iddiaları güçlendiren bir hamlede bulundu.

Instagram'ı aktif bir şekilde kullanan Montero, Siyah Beyazlı ekibin resmi hesabını takibe aldı. Bu son dakika gelişmesinin ardından Montero'nun Siyah Beyazlı ekibe yakın olduğu yorumlandı.

Daha önce Beşiktaş'ın eski kalecisi Oscar Cordoba tarafından Boca Juniors'a da önerildiği belirtilen kaleci, Kolombiya Milli Takımı Carlos Queiroz'un da gözdeleri arasında yer alıyor.

Son dakika... Kaleci Alvaro Montero, Beşiktaşı takibe aldı

Son dakika... Kaleci Alvaro Montero, Beşiktaşı takibe aldı

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