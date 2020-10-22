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22.10.2020 - 19:50 | | DHA

Son dakika - Karabağ, Avrupa Ligi maçını İstanbul'da oynayacak

Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.

Son dakika - Karabağ, Avrupa Ligi maçını İstanbul'da oynayacak
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Azerbaycan ekibi Karabağ, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk iç saha maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.

UEFA Avrupa Liginde temsilcimiz Demir Grup Sivasspor ile aynı grupta yer alan Azerbaycan ekibi Karabağ'ın iç saha maçlarını Türkiye'de oynama isteğine UEFA'dan olumlu cevap geldi. Karabağ, gruptaki ilk iç saha maçında 29 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda İspanyol ekibi Villarreali konuk edecek. İç sahada oynanan diğer maçlar için henüz karar alınmazken, Azerbaycan ekibi kalan karşılaşmaları da Türkiye'de oynamak istiyor. Konuyla ilgili son kararı ise UEFA verecek.

Son dakika - Karabağ, Avrupa Ligi maçını İstanbulda oynayacak

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