Son dakika - Karagümrük, Wilshere ve Bertolacci ile görüşüyor

Fabio Borini ve Emre Çolak'ı kadrosuna katarak büyük sükse yapan Fatih Karagümrük, ara transfer dönemi yaklaşırken bir büyük bombayı daha patlatmaya hazırlanıyor. İtalyan basını, Süper Lig ekibinin şu anda boşta olan iki merkez orta saha oyuncusu Jack Wilshere ve Andrea Bertolacci'den birini daha renklerine bağlamaya hazırlandığını yazdı.

La Gazzetta dello Sport'tan Alfredo Pedulla, kendisine ait internet sitesinden paylaştığı haberde Karagümrük yönetiminin bonservisi elinde olan iki futbolcuyla görüşme hâlinde hâlinde olduğunu ve aralarından birini seçeceğini yazdı.

Son olarak West Ham United'da forma giyen 29 yaşındaki Wilshere, hatırlanacağı üzere 2018 yazında İstanbul'a gelmiş ancak Fenerbahçe ile anlaşma sağlayamamıştı. Sezon başında Sampdoria'dan ayrılan 29 yaşındaki Bertolacci ise 2015 yazında 21 milyon euro karşılığında Roma'dan Milan'a transfer olmuştu.