Son Dakika | Karius'tan transfer itirafı: 'Klopp Beşiktaş'tan sonra...'

Bonservisi Liverpool'da olan Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bundesliga takımlarından Union Berlin'e kiralanan Loris Karius, Almanya'ya gitmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Loris Karius, Union Berlin tercihiyle ilgili olarak "Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Jürgen Klopp ile geleceğim hakkında konuştuk. Union Berlin'e gitmemin iyi bir adım olacağını söyledi." dedi.

27 yaşındaki kaleci "Klopp, Beşiktaş'tan sonra Union Berlin'de başarılı işler yapabileceğimi, kendimi bir kez daha gösterebileceğimi söyledi. Ben de teklifi kabul ettim" diye konuştu.

Karius ayrıca "Tek amacım forma giymek ve kendimi oldukça iyi hissediyorum. Kesinlikle hazırım. Takımın as kalecisi olmak için her gün antrenmanda elimden gelenin fazlasını yapıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.