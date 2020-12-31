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31.12.2020 - 12:02 |

Son dakika - Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün koronavirüs testi pozitif

Kasımpaşa, Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika - Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün koronavirüs testi pozitif
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Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz'ün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkan vekilimiz Hasan Hilmi Öksüz'e uygulanan Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlanılmıştır. Bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiğimiz başkan vekilimiz Sayın Hasan Hilmi Öksüz'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika - Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüzün koronavirüs testi pozitif

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