Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika - Kasımpaşa, Dusko Tosic ile anlaştı!
28.01.2021 - 18:06 | | AA

Son dakika - Kasımpaşa, Dusko Tosic ile anlaştı!

Kasımpaşa, Sırp savunma oyuncusu Dusko Tosic'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı

Son dakika - Kasımpaşa, Dusko Tosic ile anlaştı!
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic'i kadrosuna kattı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Tosic'in sportif direktör Emir Saraç'ın da bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi. 

Son olarak Çin'in Guangzhou takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcu, daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş takımlarında oynamıştı.

Son dakika - Kasımpaşa, Dusko Tosic ile anlaştı

    Felipe Melo iyileşme süreci hakkında konuştu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Serdar gerçeği ortaya çıktı! Özdemir açıkladı
      Serdar gerçeği ortaya çıktı! Özdemir açıkladı
    2. Arda Turan'ın baklava cevabı dikkat çekti!
      Arda Turan'ın baklava cevabı dikkat çekti!
    3. Çağdaş Atan'dan F.Bahçe sözleri!
      Çağdaş Atan'dan F.Bahçe sözleri!
    4. Gökhan Töre için sakatlık açıklaması!
      Gökhan Töre için sakatlık açıklaması!
    5. Kasımpaşa, Dusko Tosic ile anlaştı!
      Kasımpaşa, Dusko Tosic ile anlaştı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Aytemiz Alanyaspor'da Tzavellas, 2 maç ceza aldı

    Son dakika - Aytemiz Alanyaspor'da Tzavellas, 2 maç ceza aldı

    MHK'den üst klasman hakemlerine teknik bilgilendirme

    MHK'den üst klasman hakemlerine teknik bilgilendirme

    Gençlerbirliği, Mustafa Akbaş'ı transfer etti

    Gençlerbirliği, Mustafa Akbaş'ı transfer etti

    Erkan Zengin Tuzlaspor'a transfer oldu

    Erkan Zengin Tuzlaspor'a transfer oldu

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet