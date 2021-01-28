Son dakika - Kasımpaşa, Dusko Tosic ile anlaştı!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Sırp defans oyuncusu Dusko Tosic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tosic'in sportif direktör Emir Saraç'ın da bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeyi imzaladığı belirtildi.

Son olarak Çin'in Guangzhou takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcu, daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş takımlarında oynamıştı.