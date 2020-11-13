Son dakika - Kasımpaşa, İrfan Buz'u resmen açıkladı!

Kasımpaşa Kulübü, Mehmet Altıparmak'tan boşalan teknik direktörlük görevine İrfan Buz'u getirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktörlük görevi için İrfan Buz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kasımpaşa'mıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız teknik direktörümüz İrfan Buz ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.