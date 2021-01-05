Son dakika | Kasımpaşa, Isaac Thelin'le anlaştı

Süper Lig'de ara transfer döneminin başlamasının ardından takımlar çalışmalarını hızlandırdı. Ntvspor'un haberine göre Kasımpaşa da santrfor bölgesi için son olarak Malmö forması giyen İsveçli Isaac Thelin ile anlaştı

İsveç Milli Takımı forması da giyen Thelin'in bonservisi Anderlecht takımında bulunuyor ve Malmö'de kiralık olarak görev yapıp takımına geri döndü. 1992 doğumlu oyuncu Malmö'de 2019-2020 sezonunda 40 resmi maçta 16 gol atmıştı.