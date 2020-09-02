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02.09.2020 - 15:37 | | İSTANBUL, (DHA)

Son dakika | Kasımpaşa Kevin Varga'yı resmen açıkladı

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, Macar kanat oyuncusu Kevin Varga'yı 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Son dakika | Kasımpaşa Kevin Varga'yı resmen açıkladı
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Lacivert-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Macaristan ligi ekiplerinden Debreceni takımı forması giyen 24 yaşındaki Macar kanat oyuncusu Kevin Varga, sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde geçirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi. 

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