Son dakika | Kasımpaşa, Mehmet Altıparmak'ı teknik direktörlüğe getirdi

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getirdiğini açıkladı.

Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada, "Kasımpaşamızın Teknik Direktörlüğü konusunda Mehmet Altıparmak ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Kasımpaşamıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Mehmet Altıparmak'a çalışmalarında başarılar dileriz. Kamuoyu bilgisine saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

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