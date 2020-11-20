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20.11.2020 - 16:02 |

Son dakika | Kasımpaşa'da 7 Covid-19 vakası

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 7 oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Son dakika | Kasımpaşa'da 7 Covid-19 vakası
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 7 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Süper Ligin 9'uncu haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspora konuk olacak Kasımpaşada koronavirüs şoku yaşanıyor. Lacivert-beyazlı ekipte her hafta rutin olarak gerçekleştirilen PCR testlerinde 5 oyuncunun testleri pozitif sonuç verdi. Bunun yanında Milli takımlarda bulunan 2 futbolcusunun da testi pozitif olan İstanbul ekibinde vaka sayısı 7ye yükseldi.

Lacivert-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş olarak futbolcularımız, teknik heyetimiz ve destek ekibimize her hafta rutin olarak uyguladığımız Covid-19 PCR testlerinin neticesinde, beş oyuncumuzda pozitif bulgulara rastlanmıştır. Ayrıca milli maçlar nedeniyle ülkelerinin milli takımlarında bulunmuş iki oyuncumuz olmak üzere toplam yedi oyuncumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan oyuncularımızın izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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