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28.11.2020 - 17:13 | | DHA

Son dakika - Kasımpaşa'da Fuat Çapa resmen açıklandı!

Kasımpaşa, teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini duyurdu.

Son dakika - Kasımpaşa'da Fuat Çapa resmen açıklandı!
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, İrfan Buzdan boşalan teknik direktörlük görevine Fuat Çapa'nın getirildiğini açıkladı.

Kasımpaşa'da Fuat Çapa dönemi resmen başladı. Lacivert-beyazlılar, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla Çapa ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kasımpaşa'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kasımpaşamız teknik direktörlük konusunda Fuat Çapa ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüz Fuat Çapa ve ekibine çalışmalarında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika - Kasımpaşada Fuat Çapa resmen açıklandı

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