Son dakika | Kayserispor, Artem Kravets ile yollarını ayırdı!

Kayserispor, 2,5 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen forvet Artem Kravets ile yolların ayrıldığını duyurdu

İŞTE O AÇIKLAMA

"2,5 yıldır formamızı terleten Artem Kravets ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

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