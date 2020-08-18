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18.08.2020 - 18:11 |

Son dakika | Kayserispor, Artem Kravets ile yollarını ayırdı!

Kayserispor, 2,5 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen forvet Artem Kravets ile yolların ayrıldığını duyurdu

Son dakika | Kayserispor, Artem Kravets ile yollarını ayırdı!
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Kayserispor, 2,5 sezondur sarı-kırmızılı formayı giyen forvet Artem Kravets ile yolların ayrıldığını duyurdu

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"2,5 yıldır formamızı terleten Artem Kravets ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bu süreçteki emeği ve ayrılırken gösterdiği anlayış için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."

Son dakika | Kayserispor, Artem Kravets ile yollarını ayırdı

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