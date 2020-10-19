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HaberlerKayserispor Haberleri Son dakika - Kayserispor, Berna Gözbaşı'nın locasına saldırı yapıldığını açıkladı!
19.10.2020 - 13:44 |

Son dakika - Kayserispor, Berna Gözbaşı'nın locasına saldırı yapıldığını açıkladı!

Kayserispor, Sivasspor maçı sırasında Başkan Berna Gözbaşı'nın kızı ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Son dakika - Kayserispor, Berna Gözbaşı'nın locasına saldırı yapıldığını açıkladı!
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Kayserispor'dan yapılan açıklama şöyle;

Kamuoyu Bilgilendirme

17.10.2020 Cumartesi günü Sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna GÖZBAŞI’nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir.

Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna GÖZBAŞI’nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye’nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan GÖZBAŞI’nı darp eden, kızının yasanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri "Kayserispor Taraftarı" olarak görmemiz mümkün değildir.
Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan GÖZBAŞI başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz…

Hes Kablo Kayserispor Kulübü

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