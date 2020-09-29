Son dakika | Kayserispor, Manuel Fernandes ve Aziz Behich ile anlaşmaya vardı!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı transferle ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.



"Manuel Fernandes ile 1 gün önce konuştum, bugün anlaştım, geliyor. Sözleşmenin 2. yılı için şartlarımız olacak. Sol bekte Aziz Behich ile de az önce görüşme yaptım ve kiraladık, o da katkıda bulunacak."

Fernandes'in 30 Eylül Çarşamba günü Kayseri'ye geleceği ve tecrübeli orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.