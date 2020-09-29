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29.09.2020 - 22:07 |

Son dakika | Kayserispor, Manuel Fernandes ve Aziz Behich ile anlaşmaya vardı!

Transferde son dakika... Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Manuel Fernandes ve Aziz Behich ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı transferle ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"Manuel Fernandes ile 1 gün önce konuştum, bugün anlaştım, geliyor. Sözleşmenin 2. yılı için şartlarımız olacak. Sol bekte Aziz Behich ile de az önce görüşme yaptım ve kiraladık, o da katkıda bulunacak."

Fernandes'in 30 Eylül Çarşamba günü Kayseri'ye geleceği ve tecrübeli orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Son dakika | Kayserispor, Manuel Fernandes ve Aziz Behich ile anlaşmaya vardı

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Son dakika | Kayserispor, Manuel Fernandes ve Aziz Behich ile anlaşmaya vardı

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