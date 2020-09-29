29.09.2020 - 22:07 |
Son dakika | Kayserispor, Manuel Fernandes ve Aziz Behich ile anlaşmaya vardı!
Transferde son dakika... Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Manuel Fernandes ve Aziz Behich ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı transferle ilgili TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.
"Manuel Fernandes ile 1 gün önce konuştum, bugün anlaştım, geliyor. Sözleşmenin 2. yılı için şartlarımız olacak. Sol bekte Aziz Behich ile de az önce görüşme yaptım ve kiraladık, o da katkıda bulunacak."
Fernandes'in 30 Eylül Çarşamba günü Kayseri'ye geleceği ve tecrübeli orta saha oyuncusuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.