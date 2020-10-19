19.10.2020 - 20:42 |
Son dakika Kayserispor'da 1 futbolcunun daha Covid 19 testi pozitif çıktı!
Kayserispor'da 1 oyuncunun covid 19 testi pozitif çıktı.
Daha önce 2 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Kayserispor, 1 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığını duyurdu.
İŞTE O AÇIKLAMA
"Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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