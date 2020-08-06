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06.08.2020 - 22:40 |

Son dakika | Kayserispor'da Prosinecki dönemi sona erdi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, teknik direktör Robert Prosinecki ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Son dakika | Kayserispor'da Prosinecki dönemi sona erdi
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Kayserispor'da Robert Prosinecki kararı belli oldu. Kayserispor gelecek sezon teknik direktör Robert Prosinecki ile devam etmeyecek.

Kayserisporlu yetkililer Prosinecki ile yeni sezon planlamasında anlaşamadı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Prosinecki ile yolların ayrıldığını açıklarken kaleci Lung'un ise takımda kalacağını açıkladı.

Berna Gözbaşı açıklamasında; "Türkiye'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde. Silviu Lung Kayserispor'umuzda. Bu arada Çok değerli hocamız Prosenecki ile anlaşma süremiz doldu. Kendisini duruşuyla, özverisiyle hiçbir zaman unutmayacağız. Belki birgün yine yollarımız kesişir." dedi.

1.21 PUAN ORTALAMASI

Kayserispor'da bu sezon 19 maçta görev alan 51 yaşındaki Hırvat teknik adam 6 galibiyet, 5 beraberlik ile 8 mağlubiyet elde etti ve 1.21 puan ortalamasını tutturdu.

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